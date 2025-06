Esame della patente con trucco a Como, 22enne denunciato e portato in ospedale per estrarre l'auricolare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Como. Un 22enne è stato accusato di aver superato con l’inganno l’esame di teoria per la patente. L’episodio è avvenuto nella Motorizzazione Civile di Como.

La scoperta del sistema fraudolento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto dall’esaminatore che ha notato il comportamento sospetto del giovane. Il 22enne, cittadino italiano e residente nella zona di Prestino, è stato descritto come particolarmente rigido nei movimenti ma sorprendentemente rapido nel rispondere alle domande al computer.

L’intervento della Polizia

Intorno alle 10.00 di ieri mattina, una volante è stata inviata presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Como. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati guidati dall’esaminatore verso il sospettato. Durante la perquisizione, è stato scoperto che il giovane aveva installato sui vestiti un sistema audio-video collegato in modalità wireless, probabilmente con un complice esterno ai locali della Motorizzazione.

Il problema dell’auricolare

Durante le fasi di ispezione, il 22enne ha lamentato di aver inserito l’auricolare troppo in profondità nell’orecchio, rendendone impossibile l’estrazione. È stato quindi accompagnato in ospedale, dove il minuscolo dispositivo è stato rimosso con successo.

Le conseguenze legali

Dopo l’estrazione dell’auricolare, il giovane è stato portato in Questura. L’attrezzatura utilizzata per il reato è stata sequestrata e il 22enne è stato denunciato in stato di libertà. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e l’integrità degli esami per il conseguimento della patente di guida.

Fonte foto: IPA