Ezio Greggio in vacanza alle Maldive con Nataly Ospina, la fidanzata bersaglio sui social: insulti e frecciate

Vacanza da sogno per Ezio Greggio e la nuova compagna Nataly Ospina, che si godono il sole delle Maldive tra bagni, coccole e pose mozzafiato. I due evitano di comparire insieme sui social, ma le foto dei paparazzi parlano chiaro. Le immagini hanno però acceso la polemica online: la modella è finita nel mirino degli haters, tra commenti sessisti e insulti.

Ezio Greggio e la fidanzata Nataly Ospina alle Maldive

La coppia si trova alle Maldive per una vacanza romantica all’insegna del relax. I due condividono sui social scatti separati, ma taggano la stessa location e sfoggiano look vacanzieri ben coordinati.

A confermare la relazione sono gli scatti pubblicati dal settimanale Gente, che li ritrae mentre si baciano in acqua e si abbracciano a bordo piscina.

Fonte foto: IPA

Ezio Greggio

Nataly Ospina, 32 anni, è una content creator di origini colombiane attiva nel settore food. Sui social documenta la vacanza con scatti individuali dalla spiaggia, senza mai comparire in coppia.

Anche Ezio Greggio, 71 anni, si mostra in versione rilassata, tra piscina e mare, evitando riferimenti espliciti alla relazione. Una scelta che conferma la linea di discrezione già adottata in passato dalla coppia.

Insulti sessisti sui social

Mentre i fan si dividono tra complimenti e cuori sotto i post, non mancano gli attacchi sferzanti. Alcuni utenti hanno lasciato commenti come “Sta con lui solo per soldi”, altri hanno calcato la mano con insulti sessisti che non riportiamo per intero.

In un tweet virale, si legge: “Mamma mia che t****. Lui a 70 anni in vacanza con una così…”.

Non è la prima volta che Greggio finisce al centro di polemiche per le sue relazioni. Già nel 2023, dopo un’intervista con Romina Pierdomenico, la differenza d’età aveva scatenato ondate di odio online. All’epoca, il conduttore aveva risposto per le rime: “Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte”, promettendo ironicamente di lanciare un “corso universitario di insulti per haters”.

Chi è Nataly Ospina

Nataly Ospina è una presenza nuova nella vita del conduttore di Striscia la Notizia, che ha recentemente festeggiato la nascita del nipotino Leone, figlio del primogenito Giacomo Greggio.

La relazione con Nataly è iniziata dopo la fine della lunga storia con Romina Pierdomenico.

Classe 1993, Ospina si è fatta conoscere sui social con un mix di ricette e seduzione, dove unisce cucina e sensualità. Il suo profilo Instagram raccoglie migliaia di follower e l’attenzione mediatica di questi giorni ne ha ulteriormente aumentato la visibilità.