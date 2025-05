Fabrizio Borra morto a 64 anni per un tumore al cervello, il ricordo di Jovanotti: "Abbiamo riso e pianto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jovanotti ha ricordato con toccanti parole Fabrizio Borra, fisioterapista morto all’età di 64 anni per un tumore al cervello. Il cantante, tra i tanti clienti vip di Borra, ha raccontato sui social network l’ultima volta che i due si sono parlati e rivelato: “Ho voluto bene al coach, abbiamo riso e pianto insieme, mi ha aiutato a superare ostacoli”.

Fabrizio Borra morto per un tumore al cervello

Fabrizio Borra è morto all’alba di domenica 11 maggio per un tumore al cervello. Aveva 64 anni.

Fino a pochi giorni prima di morire, “finché è riuscito a stare in piedi” come rivelato da Jovanotti, aveva continuato a lavorare.

Fonte foto: IPA

Fabrizio Borra.

Il toccante ricordo di Fabrizio Borra nelle parole di Jovanotti

In un post pubblicato sui suoi canali social, Jovanotti ha descritto Fabrizio Borra come “un caposcuola indiscusso per fisioterapisti e allenatori, un innovatore che ha saputo fondere le conoscenze diverse per dare vita a un suo metodo che si differenziava in base alle caratteristiche psicofisiche di chi richiedeva il suo aiuto”.

Il cantante ha poi raccontato l’ultima volta che i due si sono parlati, pochi giorni fa: “Era contento perché sapeva che i suoi ragazzi, che lui ha formato, continueranno e sapranno perfino sviluppare il metodo”.

In un altro passaggio del toccante post social pubblicato da Jovanotti si legge ancora: “Ho voluto bene al coach, abbiamo passato momenti bellissimi insieme, nei momenti più importanti della mia vita, nei passaggi felici e in quelli difficili lui è sempre stato con me e con la mia famiglia. Abbiamo riso e pianto insieme, abbiamo sofferto e gioito insieme, mi ha aiutato a superare ostacoli e non abbiamo mai perso la leggerezza e la fiducia”.

Il cantante ha voluto condividere con i suoi fan la “lezione” lasciata da Fabrizio Borra: “Testa alta e andare avanti, sorriso, accoglienza, umanità e studiare ogni giorno, il resto non lo decidiamo noi”.

L’omaggio di Alonso a Fabrizio Borra

Fabrizio Borra ha lavorato – tra gli altri – anche con Marco Pantani, Gianmarco Tamberi, Andrea Dovizioso e Fernando Alonso.

Proprio il pilota spagnolo ha reso omaggio a Borra sui social con un toccante messaggio: “Mi mancherai, Fabri. Ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliore. Tutta la mia carriera insieme a te è stata la maggiore fortuna che potevo avere“.