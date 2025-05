Finale Internazionali di tennis di Roma 2025 tra Paolini e Gauff, ci sarà Mattarella: la reazione dell'azzurra

La tennista toscana Jennifer Paolini, quinta nel ranking Wta, sfida in finale agli Internazionali di tennis a Roma la statunitense numero 3 al mondo Coco Gauff. Presente sugli spalti ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella al Foro Italico, la reazione di Paolini

Ad annunciare la presenza di Sergio Mattarella al Foro Italico è stato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi.

Proprio Binaghi ha ricordato che il tennis italiano “aveva invitato agli Internazionali il presidente durante l’ultima visita al Quirinale, quando eravamo andati per festeggiare la Davis e la King Cup. Mattarella è stato di parola: sarà qui per tifare Paolini, per quella che per noi sarebbe un’impresa storica”.

Fonte foto: ANSA

A gioire per l’illustre tifoso che assisterà al match alle 17:00 è anche la tennista toscana.

“Sono contenta, la visita che abbiamo fatto al Quirinale l’anno scorso è stata emozionante, spero di essere concentrata sulla partita”, ha commentato Paolini.

Sul paragone con Sinner, la campionessa ha replicato: “Magari. Sicuramente mi diverto, la cosa fondamentale per me è scendere in campo con serenità, il tennis è la mia passione. Se lui ha detto che si vede che mi diverte giocare a tennis mi fa piacere, ho grande stima di lui”.

La sfida Paolini contro Gauff

Gli Internazionali di tennis a Roma sono stati una grande prova per Jennifer Paolini che, nel corso del torneo, ha perso un solo set, nei quarti contro la russa Shnaider.

Dopo aver battuto in semifinale un’altra americana, Peyton Stearns, col punteggio 7-5, 6-1, è ora arrivata all’ultimo atto del Masters 1000 di Roma.

Gauff ha invece vinto in tre set contro Qinwen Zheng, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6.

Paolini e Gauff si sono affrontate già in tre occasioni: la statunitense è avanti 2-1, ma l’ultimo match tra le due è stato vinto dall’azzurra che ha superato l’avversaria in tre set nei quarti di finale del torneo di Stoccarda.

40 anni dall’ultimo trionfo femminile azzurro agli Internazionali

È dal 1985 che un’azzurra non vince gli Internazionali di tennis a Roma, sono passati quaranta anni dalla vittoria di Raffaella Reggi.

Per Jasmine Paolini è la prima finale nel singolare sulla terra rossa del Foro Italico. L’ultima italiana ad arrivare a giocarsi il titolo era stata la sua attuale compagna di doppio, Sara Errani (che poi perse contro Serena Williams).

Il 18 maggio le due azzurre sfideranno Kudermetova-Mertens per la finale del doppio femminile, nel tentativo replicare la vittoria dello scorso anno sempre della coppia Paolini-Errani.