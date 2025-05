Papa Prevost scherza su Jannik Sinner, la battuta a doppio senso di Leone XIV sul tennista

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Papa Prevost ha scherzato su Jannik Sinner, con una battuta a doppio senso. Al termine del primo incontro con i giornalisti da Pontefice in Aula Paolo VI, Leone XIV ha risposto positivamente alla proposta di una giornalista di organizzare una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie. La cronista ha detto: “Io porto Agassi”. Prevost ha risposto: “Basta che non porti Sinner!”. Il doppio senso è legato al cognome del tennista italiano, che in inglese significa “peccatore”.

Il botta e risposta tra Papa Prevost e la giornalista sul tennis e Sinner

Papa Leone XIV ha ricevuto i giornalisti di tutto il mondo in Aula Paolo VI. Al termine dell’incontro con la stampa, come riferito dall’agenzia ANSA, Prevost è stato incalzato da una giornalista che gli ha proposto di organizzare una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie. Il Pontefice, che è un grande amante di questo sport, ha risposto: “Certo, va bene”.

La cronista, a quel punto, ha continuato a scherzare con il Papa: “Io porto Agassi”, ha detto. Prevost ha prontamente replicato, sempre in tono ironico: “Basta che non porti Sinner!“.

Fonte foto: ANSA

Il doppio senso della battuta di Papa Prevost su Sinner

Papa Leone XIV ha giocato su un doppio senso legato al cognome di Jannik Sinner, che, tradotto in lingua inglese, significa “peccatore“.

Sinner, numero uno al mondo tra i tennisti, è attualmente impegnato agli Internazionali di Tennis a Roma, al rientro dopo la squalifica di tre mesi per il caso doping.

L’altra battuta di Papa Leone XIV con i giornalisti

Quella su Jannik Sinner non è stata l’unica battuta pronunciata da Papa Leone XIV durante l’incontro con la stampa mondiale, in cui ha parlato in italiano.

All’inizio, Prevost ha detto: “Buongiorno! E grazie per questa splendida accoglienza! Dicono che applaudire all’inizio non importa poi molto… Se alla fine siete ancora svegli e volete ancora applaudire… Grazie mille!”.