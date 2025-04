Foggia, risse e alcol a raffica nei locali: chiuse tre attività tra sanzioni, violenze e serate fuorilegge

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 provvedimenti di sospensione delle licenze il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Foggia per garantire la sicurezza pubblica. Nel mese di aprile, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia, insieme alla Squadra Volanti e ai Reparti Prevenzione Crimine, ha intensificato i controlli per prevenire condotte illecite.

Provvedimenti di sospensione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel solo mese di aprile, sono stati notificati 3 provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia. Le sospensioni delle licenze, rispettivamente per 10, 15 e 20 giorni, hanno riguardato un esercizio pubblico e un circolo privato, entrambi coinvolti in gravi episodi di violenza, e un ulteriore esercizio pubblico per episodi simili avvenuti nelle immediate vicinanze.

Sanzioni amministrative

In seguito all’intensificazione dei controlli, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro a due circoli privati. Il primo è stato sanzionato per aver organizzato una serata danzante pubblicizzata sui social e tramite locandine, somministrando alimenti e bevande a non soci. Il secondo circolo è stato multato per aver trasformato il locale in un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, non rispettando la normativa sulla vendita degli alcolici.

Obiettivo: sicurezza pubblica

La sospensione delle autorizzazioni, adottata sulla base dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Nei casi più gravi o di reiterazione delle condotte illecite, può essere proposta la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali al Sindaco tramite il Prefetto. La Polizia di Stato continuerà a monitorare la situazione per prevenire situazioni socialmente pericolose e rispondere alla richiesta di sicurezza della cittadinanza della Capitanata.

Fonte foto: IPA