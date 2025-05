Folle inseguimento nella notte a Pescara, 26enne arrestato alla guida di un’auto rubata con targa falsificata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un inseguimento ad alta velocità ha portato all’arresto di un giovane di 26 anni a Pescara nella notte del 1 maggio. L’episodio si è verificato quando un equipaggio delle volanti della Questura ha notato un’auto sospetta nel centro città. Nonostante l’alt della polizia, il conducente ha accelerato, dando vita a un inseguimento. L’auto è risultata rubata e con targa alterata.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inseguimento è iniziato intorno alle 4.00 del mattino, quando gli agenti hanno individuato un’automobile con un’andatura incerta. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato, costringendo la polizia a un inseguimento per le strade del centro di Pescara. Con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo.

Auto rubata e targa alterata

Dopo i primi accertamenti, è emerso che l’auto era stata rubata nei giorni precedenti a Pescara. Inoltre, la targa era stata alterata, modificando una delle lettere per eludere i controlli. Il giovane, trovato in possesso di strumenti utili al furto di auto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Fonte foto: IPA