Un arresto per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico nella mattinata del 16 dicembre 2025 dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo. Un uomo di 49 anni, di nazionalità straniera, è stato fermato dopo aver tentato di introdursi in un appartamento del centro storico e aver aggredito i poliziotti intervenuti sul posto.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel cuore del centro storico di Sanremo, dove una segnalazione ha allertato le forze dell’ordine circa la presenza sospetta di un individuo intento a forzare la porta d’ingresso di un’abitazione.

L’intervento degli agenti e la scoperta degli arnesi da scasso

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul luogo indicato, sorprendendo il sospettato mentre, armato di trapano, stava praticando dei fori sulla porta di un alloggio. Ai piedi dell’uomo sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso, chiaro segnale dell’intenzione di compiere un reato contro il patrimonio.

La resistenza e l’aggressione agli operatori di polizia

Alla vista delle forze dell’ordine, il 49enne ha opposto una decisa resistenza, rifiutandosi di consegnare il trapano e reagendo in modo violento. In evidente stato di alterazione, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, passando poi all’aggressione fisica con calci e pugni. Solo grazie all’arrivo di una seconda volante, i poliziotti sono riusciti a immobilizzare il soggetto e a condurlo presso gli uffici del Commissariato.

I precedenti e la misura cautelare

Durante le procedure di identificazione, è emerso che l’arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Anche negli uffici di polizia, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile e aggressivo, rendendo necessario un ulteriore controllo da parte degli operatori.

L’arresto e le decisioni dell’autorità giudiziaria

Al termine degli atti di rito, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Imperia è stato informato dell’arresto e ha disposto che il 49enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato, in attesa del giudizio direttissimo. In seguito all’udienza, il Giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dello straniero la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia.

