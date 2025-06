Furto di profumi in centro a Como, 28enne aggredisce commessa e fugge in bici: la cattura e l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina è stato effettuato dalla Polizia di Stato di Como. Un 28enne di origine ecuadoriana, residente a Uboldo, è stato fermato dopo aver tentato un furto in una profumeria del centro storico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo degli agenti.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 13.30 quando una volante è stata chiamata a intervenire presso una profumeria del centro di Como. La commessa del negozio, visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti che il 28enne, una volta entrato, si era diretto verso gli scaffali dei profumi, nascondendo alcune confezioni nella felpa. Il tutto è stato osservato tramite le telecamere di sorveglianza.

La fuga e l’arresto

Tentando di uscire con la merce rubata, l’uomo è stato fermato dalla commessa, che ha cercato di recuperare i prodotti. In risposta, il 28enne l’ha spintonata contro un mobile, fuggendo poi in bicicletta. Le descrizioni del giovane e del suo abbigliamento sono state immediatamente diramate alle volanti in città. Pochi minuti dopo, il sospettato è stato rintracciato nei pressi della stazione delle FNM di Como Borghi, con uno zaino contenente i profumi rubati.

Conseguenze legali

Portato in Questura, sono emersi i suoi precedenti per rapine recenti. La merce è stata restituita e l’uomo è stato formalmente arrestato per rapina. Il pm di turno ha disposto la sua detenzione nelle camere di sicurezza, fissando il processo per direttissima. Dopo il giudizio, la Divisione di Polizia Anticrimine notificherà un Foglio di Via da Como, firmato dal Questore Marco Calì, che riassume i precedenti dell’uomo e la sua propensione a commettere reati come unica fonte di sostentamento.

