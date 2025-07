Garlasco, parla un ex compagno di scuola di Andrea Sempio: "Non è mai stato un tipo violento, lui non centra"

Le telecamere di Quarto Grado hanno raggiunto un ex compagno di scuola di Andrea Sempio. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, ricordiamo, si muovono ora tra le frequentazioni dell’indagato nel quinquennio 2002-2007, quando l’indagato frequentava le scuole superiori. Gli inquirenti intendono, con questo passaggio, cercare l’identità dell’Ignoto 3 il cui Dna è stato isolato da una garza usata in sede autoptica. Roberto Gnaccarini, questo il suo nome, è convinto che Sempio sia innocente: “Non è mai stato un tipo violento”.

Parla un ex compagno di scuola di Andrea Sempio

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 18 luglio un inviato ha raggiunto Roberto Gnaccarini, un ex compagno di scuola di Andrea Sempio. L’uomo è stato convocato insieme ad altri ex studenti nel corso degli accertamenti sull’identità di Ignoto 3, il Dna isolato da una garza usata nel cavo orale durante l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi.

Gnaccarini riferisce che sin dai tempi della scuola Andrea Sempio era “un ragazzo tranquillo” e che non sarebbe mai stato “il classico ragazzo che fa casino in classe”.

Ancora, Gnaccarini lo ricorda come tutt’altro che triste e introverso. L’inviato, quindi, gli chiede un parere sulle indagini che lo hanno raggiunto.

Alla domanda se Sempio sia mai stato “un tipo violento” l’ex compagno di scuola risponde: “No, in 22 anni che lo conosco non l’ho mai visto perdere la pazienza“. Quindi conclude: “Per me Andrea non c’entra niente“.

Il prelievo del Dna

Gnaccarini, infine, afferma di non avere alcun problema a sottoporsi all’esame del Dna. “Non ho nulla da nascondere, e non sta a me decidere se sia giusto o no”.

L’inviato di Quarto Grado, infine, gli ha chiesto se in queste indagini si senta il dito degli investigatori puntato contro. Gnaccarini, serenamente, ha risposto di no.

L’Ignoto 3 nel delitto di Garlasco

Come anticipato, gli ex compagni di scuola di Andrea Sempio verranno convocati sul filone delle indagini sul Dna di Ignoto 3 isolato in una garza utilizzata dal medico legale durante l’autopsia sul cadavere di Chiara Poggi. Oltre a loro, verranno ascoltati anche i docenti del liceo frequentato da Sempio dal 2002 al 2007.

Nello specifico, il Dna è stato isolato da un campione contenente anche una traccia del profilo genetico di Ernesto Gabriele Ferrari, assistente del medico legale Dario Ballardini.

Per il momento si ipotizza che quel Dna fosse il frutto di una contaminazione avvenuta all’interno della stanza in cui è stato svolto l’esame autoptico, per questo la genetista Denise Albani, incaricata dalla Procura, ha chiesto a Ballardini in che modo sia stato condotto l’esame in quel 16 agosto 2007.