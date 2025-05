Gelateria chiusa a Palermo, era ritrovo di pregiudicati: cosa succedeva nel quartiere di Partanna Mondello

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una gelateria di Palermo è stata chiusa per 7 giorni a causa della sospensione della licenza. Il provvedimento è stato emesso dal Questore per motivi di sicurezza pubblica.

La decisione del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Palermo ha sospeso la licenza di una gelateria situata nel quartiere di Partanna Mondello. La sospensione, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, è entrata in vigore lo scorso 26 maggio e durerà per 7 giorni.

Motivi della sospensione

Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, a seguito di una serie di controlli effettuati tra il 2024 e il 2025. Questi controlli hanno evidenziato che l’esercizio era diventato un luogo di ritrovo abituale per numerosi individui con precedenti penali e/o di polizia. La frequentazione non occasionale di tali individui ha rappresentato un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Prevenzione di episodi di violenza

Per prevenire che queste frequentazioni possano sfociare in episodi di violenza o comunque lesivi della sicurezza pubblica, il Questore ha deciso di intervenire con la sospensione della licenza. La gelateria resterà chiusa per l’intera durata del provvedimento.

