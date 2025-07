Gianluca Grignani polemico con Laura Pausini su Instagram, "quella canzone è mia": il botta e risposta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo l’annuncio del nuovo singolo La mia storia tra le dita, in uscita a settembre, Gianluca Grignani attacca Laura Pausini su Instagram. “È una cover di un brano che ho scritto e interpretato io”, recita un commento che, stando a quanto dichiarato da Grignani, la Pausini avrebbe cancellato. La cantante ha subito replicato, mentre Parpiglia l’ha aspramente criticata per non essersi scusata.

La polemica di Gianluca Grignani su Instagram

Laura Pausini ha recentemente annunciato ai suoi fan che, il prossimo 12 settembre, verrà rilasciato il suo nuovo singolo, La mia storia tra le dita. Un annuncio social che, di certo, non è passato inosservato: sono molti i fan che attendevano una nuova uscita dell’artista.

Ma c’è anche chi non sembra aver preso molto bene l’annuncio: il collega Gianluca Grignani ha infatti pubblicato alcune Storie Instagram polemiche, indirizzate proprio a Laura Pausini.

Una delle storie condivise da Grignani

Grignani ha affermato, in una prima storia, che i commenti che lui stesso ha lasciato sotto al post dell’annuncio sono stati ripetutamente cancellati.

Ha poi pubblicato una seconda storia contenente il commento incriminato, nella quale ha ricordato alla Pausini che La mia storia tra le dita è la cover di una sua canzone.

“Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai (…). È però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici), è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io”, ha commentato Grignani.

La replica di Laura Pausini

Non si è fatta attendere la replica di Laura Pausini, che ha risposto al collega Gianluca Grignani con una recente Instagram Story.

“Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre”, ha iniziato Pausini.

“Tutti sanno che La mia storia tra le dita è di Gianluca Grignani. E a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone”, ha poi proseguito, concludendo con l’augurio che Grignani possa apprezzare la sua versione.

Il commento di Parpiglia

Sul botta e risposta tra Gianluca Grignani e Laura Pausini è intervenuto anche Gabriele Parpiglia.

Con un post su X, il giornalista e autore televisivo si è schierato dalla parte di Grignani, criticando la mancanza di scuse da parte di Laura Pausini.

“E mi chiedo davvero che fine ha fatto chi segue la comunicazione perché queste c****** non possono reggere più”, ha scritto Parpiglia.