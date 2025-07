Giusy Lucente uccisa dal Suv sulla tangenziale a Bari, chi era la donna morta per soccorrere una 25enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si è spenta a soli 41 anni Giusy Lucente, la donna di Sammichele di Bari travolta da un Suv sulla tangenziale del capoluogo pugliese. La 41enne si trovava in auto con il marito, quando ha deciso di fermarsi per prestare soccorso a due motociclisti coinvolti in un incidente. Scesa dalla macchina, Giusy è stata però investita da un veicolo con alla guida un 80enne.

La morte di Giusy Lucente

È morta nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio Giusy Lucente, travolta da un Suv sulla tangenziale di Bari, nel territorio del quartiere San Paolo.

La donna viaggiava in auto insieme al marito, Vito, quando ha visto due motociclisti fermi, coinvolti in un lieve incidente avvenuto poco prima, decidendo di fermarsi per prestare soccorso.

Non appena scesa dalla sua auto però, Giusy è stata investita da un Suv con alla guida un uomo di circa 80 anni, rimanendo uccisa sul colpo. Ferito nell’incidente anche il marito.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono accorsi il personale medico del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, il sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Le Forze dell’Ordine presenti hanno poi effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, l’80enne alla guida del veicolo sopraggiunto non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre nel paese nel quale viveva la coppia, Sammichele di Bari, molte persone hanno deciso di far sentire il proprio cordoglio alla famiglia della donna.

Chi era Giusy Lucente

Giusy Lucente era nata ad Acquaviva delle Fonti ma viveva insieme al marito Vito a Sammichele di Bari. Era madre di tre figli, due maschi e una femmina). Il marito Vito, titolare di un’officina meccanica, condivideva lei la passione per il motociclismo.

Entrambi erano difatti attivi all’interno dell’associazione Power Bikers Italia, punto di riferimento per i motociclisti, della quale Giusy era presidente nazionale.

Fino a poco tempo fa gestiva il negozio “Giusy Frutta” a Sammichele, attività che aveva consolidato la sua presenza nella comunità.