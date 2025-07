Incidente al pullman di studenti a Lomazzo e maestra morta, arrestato autista che guidava col telefono in mano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’autista del pullman che trasportava una classe di scuola elementare e che si è schiantato contro un camion a Lomazzo, in provincia di Como, stava utilizzando il cellulare al momento dell’incidente. Lo mostrano le immagini delle telecamere dell’autostrada. Nell’incidente 30 bambini erano rimasti feriti ed era morta la maestra che li accompagnava.

Incidente di Lomazzo, l’autista usava il cellulare

Le immagini delle telecamere dell’autostrada Pedemontana lombarda hanno confermato i sospetti sull’b che lo scorso 19 maggio si è schiantato contro un camion a Lomazzo.

L’autista stava utilizzando il cellulare al momento dell’incidente. Sarebbe questo il motivo per cui non avrebbe frenato e avrebbe urtato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva.

ANSA I soccorsi ai bambini dell’incidente di Lomazzo

Nell’incidente sono rimasti feriti 30 bambini della scolaresca che l’autobus trasportava. È invece morta la maestra che accompagnava gli studenti, che sedeva al fianco all’autista. Aveva 43 anni.

Le accuse all’autista

La giudice Maria Elisabetta De Benedetto ha sciolto la riserva a seguito di questa scoperta e ha disposto gli arresti domiciliari per l’autista. L’accusa è di omicidio stradale. A eseguire l’arresto è stata la polizia stradale.

Il cellulare dell’autista era stato subito sequestrato a seguito dell’incidente. Erano state le perizie dei consulenti informatici della procura a sollevare i primi sospetti. Dai dati risultava che il telefono fosse stato utilizzato al momento dell’incidente.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’autostrada hanno confermato che a utilizzare il cellulare era stato effettivamente l’autista del bus e che quindi l’uomo poteva essersi distratto poco prima dello schianto.

L’incidente di Lomazzo

Il 19 maggio scorso un autobus con una scolaresca a bordo si è schiantato contro un camion nel tratto dell’autostrada Pedemontana lombarda che attraversa il territorio del comune di Lomazzo, in provincia di Como.

Il pullman trasportava una scolaresca di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, che era andata in gita scolastica al Museo del cavallo giocattolo di Grandate, in provincia di Como.

Nello schianto erano rimasti feriti 30 dei bambini a bordo, ma nessuno in modo grave. Era invece morta la maestra che li accompagnava.