Incidente a Lomazzo sulla Pedemontana tra pullman e camion, un morto e feriti: coinvolta scolaresca in gita

Gravissimo incidente stradale sulla Pedemontana Lombarda (A36), all’altezza di Lomazzo, in provincia di Como. Un pullman con a bordo una scolaresca delle scuole elementari si è scontrato violentemente con un mezzo pesante, probabilmente un camion, all’imbocco della galleria di Lomazzo, in direzione dell’A8. Il primo bilancio è drammatico: una donna è morta e almeno sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 7 anni e un uomo di 60.

Incidente a Lomazzo sulla Pedemontana: c’è una vittima

Come riporta il Corriere della Sera, lunedì 19 maggio poco prima delle 16.30 il pullman ha tamponato il camion nel tratto in trincea della Pedemontana, sotto la frazione di Manera.

L’impatto è avvenuto all’interno della galleria, in un punto particolarmente critico della viabilità.

Fonte foto: ANSA

Alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente di Lomazzo

Il mezzo scolastico trasportava una classe in gita, composta da bambini di 6 e 7 anni, accompagnati da insegnanti e personale di supporto.

La vittima, una delle accompagnatrici, è rimasta incastrata tra le lamiere del pullman e sarebbe deceduta sul colpo. Nessuno dei bambini, al momento, sarebbe in pericolo di vita, ma il numero dei feriti sarebbe vicino alla trentina.

Galleria chiusa e traffico in tilt

Subito dopo l’incidente è scattata una massiccia mobilitazione dei soccorsi: sono intervenute sette ambulanze, quattro automediche, l’elisoccorso di Como e numerose squadre dei vigili del fuoco.

Operativo anche il personale della Polizia Stradale e dell’Areu, che ha inviato furgoni logistici per la gestione dell’emergenza.

La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con pesantissime ripercussioni sulla viabilità locale e autostradale. Le forze dell’ordine stanno gestendo le deviazioni e provvedendo alla messa in sicurezza dell’area, mentre i rilievi per accertare la dinamica sono ancora in corso.

Le prime testimonianze dopo l’incidente

Molti automobilisti in transito hanno assistito alla scena e all’arrivo dei soccorsi, raccontando di un clima di panico e confusione, soprattutto tra i bambini. I vigili del fuoco hanno lavorato per recuperare ogni dettaglio utile a ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente.

Le autorità locali hanno attivato un protocollo d’emergenza per il supporto psicologico ai minori coinvolti, che sarebbero almeno una trentina.