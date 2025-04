Gli attentati in Germania una mossa di Putin, la pista russa che porta alla guerra ibrida del Cremlino

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La polizia tedesca starebbe indagando sull’ipotesi che, dietro ai numerosi attentati avvenuti in Germania poco prima delle ultime elezioni politiche, possano esserci i servizi segreti russi, che avrebbero sviluppato legami con l’Islam radicale e avrebbero voluto favorire l’estrema destra.

L’ipotesi russa sugli attentati in Germania

Nei mesi precedenti alle ultime elezioni politiche, in Germania si sono verificati diversi attentati, quasi tutti di matrice islamica. Il 31 maggio 2024 a Mannheim, il 13 febbraio a Monaco e il 23 febbraio a Berlino, al memoriale dell’Olocausto.

La rete televisiva Zdf ha condotto un’inchiesta giornalistica che ha scoperto che alcuni account con IP russi avrebbero fatto ricerche relative all’attentato di Mannheim tre giorni prima che avvenisse.

Fonte foto: ANSA Memoriale dopo l’attentato di Mannheim

Un portavoce della polizia ha confermato in seguito che il governo starebbe indagando su possibili indizi di influenze mirate dall’estero in questi attentati. È la prima volta che si parla di questi possibili legami in Germania.

Perché la Russia vorrebbe favorire gli attentati in Germania

L’ipotesi sarebbe quindi che i servizi segreti russi abbiano ispirato o aiutato gli autori di questi attentati a procurarsi i mezzi e le competenze necessari per compiere i gesti che hanno portato alla morte e al ferimento di diverse persone.

L’obiettivo sarebbe stato non solo quello di destabilizzare la Germania con l’avvicinarsi delle elezioni, ma anche di favorire i partiti estremisti che sono contrari al sostegno tedesco dell’Ucraina, impegnata nella resistenza contro l’invasione russa.

Nello scenario politico tedesco, questi partiti sono principalmente due. Afd, di estrema destra e accusato di avere legami con movimenti neonazisti, e Bsw, populista, che non è riuscito a entrare in Parlamento.

Il legame tra Russia e Islam radicale

Un’alleanza tra Russia e Islam radicale può sembrare improbabile, ma di recente sono emersi alcuni casi che hanno mostrato un legame tra i servizi segreti di Mosca e lo jihadismo.

A gennaio, proprio in Germania, sono stati arrestati due cittadini afgani, accusati di far parte di una rete terroristica che aveva compito attacchi nel loro Paese di origine su richiesta dei servizi segreti russi.

In un processo in Inghilterra su una rete di spie legate a Jan Marsalek, vicino a Putin, in cui lo stesso Marsalek suggeriva di eliminare il giornalista Christo Grozev assoldando “Un attentatore dell’Isis”.