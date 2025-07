Glovo sospende il bonus caldo ai rider, stop alla misura dopo l'incontro con Felsa Cisl e le polemiche

Glovo ha annunciato la sospensione del bonus caldo per i rider dopo l’incontro di giovedì 3 luglio con i sindacati. La misura prevista per compensare le consegne nelle ore più torride (fino all’8% di maggiorazione) sarà oggetto di revisione insieme ai rappresentanti sindacali, per garantire lavoro in condizioni di assoluta sicurezza e diritto di scelta. Il confronto proseguirà nei prossimi giorni.

Glovo sospende il bonus caldo ai rider

Come riporta Ansa, Glovo ha deciso di sospendere temporaneamente il bonus caldo ai rider dopo le critiche emerse nei giorni scorsi.

Il bonus, attivato in automatico in base alla temperatura – dal 2% all’8% per consegne sopra i 32 gradi– sarà rieditato nell’ambito di un confronto con Felsa Cisl.

L’obiettivo è introdurre un sistema che tuteli la salute dei lavoratori, senza diventare un incentivo a lavorare nelle condizioni ambientali più rischiose.

Incontro tra Felsa Cisl, Glovo e Deliveroo

Il confronto si è svolto congiuntamente tra Felsa Cisl e le piattaforme Glovo e Deliveroo, con l’obiettivo di discutere misure per la sicurezza dei rider, incluse le ordinanze regionali e i protocolli su emergenze climatiche.

Felsa Cisl, rappresentata da Silvia Casini, ha ribadito ad Ansa che ogni iniziativa deve garantire la libertà di scegliere se e quando lavorare, pur in piena sicurezza.

Cos’è il bonus caldo e perché ha sollevato polemiche

Il bonus, comunicato tramite app ai rider, prevedeva maggiorazioni progressive: dal 2% a temperature tra 32–36 gradi, al 4% tra 36–40 gradi, fino all’8% oltre i 40.

Glovo aveva definito il provvedimento come “compensativo” e non un incentivo a lavorare. Molti rider e organizzazioni hanno criticato l’iniziativa, sostenendo che corresse il rischio di spingere i lavoratori a uscire con calore estremo, compromettendo la loro sicurezza.

I sindacati pretendono più tutele

Glovo ha sottolineato di aver già fornito acqua, sali minerali, crema solare e strumenti di monitoraggio meteo ai rider fin dal 2023. Ha ribadito anche che la libertà di scelta e la sicurezza sul lavoro sono prioritarie e si è resa disponibile a dialogare per rafforzare queste misure.

I sindacati, tra cui Nidil Cgil, insistono affinché tutti gli interventi siano pensati e approvati insieme, per garantire tutele reali sul campo.

Le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni: Glovo e Deliveroo valuteranno e riprogetteranno il sistema del bonus caldo ai rider, inserendo protocolli più robusti per condizioni climatiche estreme.