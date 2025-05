Grandine in diverse zone d'Italia secondo le previsioni meteo, possibili trombe d'aria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Previsioni meteo nefaste sull’Italia, con grandine attesa in diverse zone del Paese e possibili trombe d’aria. Il maltempo coinvolgerà in particolar modo le regioni centro-settentrionali, dove sono previsti fenomeni forti. Temperature in calo dopo il caldo fuori stagione dei giorni scorsi.

Maltempo al centro nord: la situazione

Già dalla serata di domenica 4 maggio si stanno verificando fenomeni forti legati al maltempo nelle regioni centro-settentrionali e, nello specifico, tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Per quanto riguarda le regioni nordorientali l’instabilità interessa prevalentemente le zone alpine e quelle pedemontane, con rovesci e temporali su Trentino, Alto Adige, Cadore e Carnia.

L’instabilità ha raggiunto anche parte delle regioni centrali, come la Toscana, l’entroterra laziale, l’Umbria e le Marche. Al sud si registrano rovesci o temporali sull’alta Puglia, tra il confine molisano e il Tavoliere.

Possibili trombe d’aria sull’Italia nei prossimi giorni.

Previsioni meteo in Italia tra grandine e temporali

Al Nord Italia, stando alle previsioni meteo degli esperti di 3BMeteo, è previsto l’intensificarsi dell’instabilità diffusa con piogge e rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e Piemonte, in particolar modo dal pomeriggio di lunedì 5 maggio quando si estenderanno a gran parte della Val Padana. Meteo instabile anche in Liguria, specie nell’area di Levante. Tra pomeriggio e sera i fenomeni (seppur più deboli) raggiungeranno l’Emilia Romagna.

Nel Centro Italia è prevista instabilità diffusa al mattino, ma in giornata i fenomeni saranno in attenuazione su Lazio e Abruzzo e in serata anche su Umbria e Marche, con schiarite. Ancora condizioni instabili, invece, in Toscana, dove sono previsti rovesci e temporali anche forti sull’area centro-settentrionale, con grandine.

Al Sud e in Sardegna nubi sparse e schiarite anche ampie, a eccezione di alcuni addensamenti e locali piovaschi al mattino in Campania e nel pomeriggio-sera su nordest Sicilia e Puglia.

Le temperature sono in diminuzione al Nord e sui settori settentrionali tirrenici.

Possibili trombe d’aria in Italia

Secondo Antonio Sanò di IlMeteo.it, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi “temporali che localmente potrebbero risultare molto intensi, accompagnati da grandine e, più raramente, generare trombe d’aria o tornado“.

Sanò ha chiarito che le regioni più a rischio saranno “Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana”.