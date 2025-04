Grandine e temporali in arrivo in Italia, allerta maltempo al Nord: quali regioni saranno interessate

Nei prossimi giorni è previsto maltempo con forti temporali e grandine al Nord Italia a causa di una saccatura di origine oceanica dall’Atlantico, accompagnata da aria fredda in quota e decisa a spingersi verso il bacino del Mediterraneo. Le regioni maggiormente interessate da rovesci e piogge sono quelle del Nord Ovest, in Piemonte scatta l’allerta gialla.

Il maltempo al Nord

Nel Settentrione, nei prossimi giorni, è atteso un calo delle temperature, temporali localmente intensi e in qualche caso anche la grandine. Le giornate in cui si verificano i fenomeni maggiori sono mercoledì 23 aprile e giovedì 24 aprile.

Forti rovesci potranno formarsi specialmente al Nordest, lungo la dorsale appenninica del Centro e del Sud e sul basso Tirreno. Nel Nordovest tempo instabile soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini.

Fonte foto: ANSA

Maltempo a Torino

Il meteo del 25 aprile

In concomitanza con la Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, le condizioni meteorologiche andranno progressivamente stabilizzandosi a Ovest ma aumenterà il rischio di acquazzoni sulle regioni di Nord Est, ossia Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale ed Emilia Romagna.

Col passare delle ore, il fronte temporalesco investirà in pieno anche il Centro, specie le zone interne dell’Appennino.

Anche in questo giorno festivo saranno possibili locali grandinate e raffiche di vento come i temibili downburst, venti lineari fino a 100 km/h in uscita dal temporale.

Entro la serata e nella successiva notte sono previsti temporali su Molise, zone interne della Campania, Puglia e Basilicata.

Il tempo migliora sabato e domenica

Il weekend vedrà un parziale miglioramento del meteo nel weekend. Sabato 26 Aprile tornerà a splendere il sole, seppur alternato a nubi, in gran parte della penisola, solamente al Sud resisterà una certa instabilità, specie al pomeriggio, con la possibilità di piogge.

Nel corso di Domenica 27 Aprile l’Italia sarà invece come divisa in due sul piano atmosferico tra ampi spazi soleggiati e il rischio di nuovi temporali. L’instabilità aumenta nel pomeriggio con il rischio di acquazzoni sulle zone montuose delle Alpi e buona parte dei settori tirrenici. Questo tipo di fenomeni comunque, pur risultando localmente intensi, non dureranno molto.