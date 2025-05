Hashish nel frigo e documenti falsi in casa: arrestato spacciatore dopo il pedinamento a Crotone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato a Crotone per spaccio di droga. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è avvenuta nell’ambito dei controlli per contrastare l’uso di stupefacenti tra i giovani. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati hashish e strumenti per il confezionamento.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie a un’attenta attività di sorveglianza e pedinamento. Gli agenti hanno individuato R.A., già noto per la sua attività nel settore dello spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 93,40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso della stessa sostanza.

Materiale sequestrato

La droga era nascosta in un mobile, mentre una parte era già suddivisa in dosi nel frigorifero. Inoltre, sono stati trovati documenti falsi, tra cui una patente di guida e una tessera sanitaria, che saranno oggetto di ulteriori indagini per verificare eventuali usi illeciti.

Controlli sul territorio

L’operazione rientra in un’attività più ampia di controllo del territorio di Crotone, coordinata dal procuratore della Repubblica, dottor Domenico Guarascio. Nella giornata di ieri, sono state identificate 230 persone, controllate 100 macchine, elevate 5 contravvenzioni e controllate 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà.

Fonte foto: IPA