I Pozzolis Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono separati, l'annuncio a sorpresa e cosa succederà ora

Sono diventati noti sul web come anti influencer per aver mostrato il lato vero della quotidianità in famiglia e ora la Pozzolis Family ha annunciato di essersi separata. La notizia è riportata dal Corriere della Sera che li ha intervistati. Lei è Alice Mangione, 40 anni, moglie, mamma e comica. Lui è Gianmarco Pozzoli, 53 anni, colonna dello Zelig degli esordi.

La notizia della separazione dei Pozzolis

Alice Mangione ha detto al Corriere della Sera che la decisione definitiva di separarsi risale a un anno fa.

“Esattamente a giugno. Ci siamo arrivati dopo una lunga riflessione – ha spiegato – e due anni di terapia di coppia. Lo diciamo ora perché prima era la nostra famiglia a dovere metabolizzare la cosa, non volevamo che reazioni esterne interferissero mentre eravamo ancora molto fragili. Ci siamo presi del tempo per spiegare la nuova realtà ai nostri bambini, per accoglierla con loro. Gianma e io attualmente viviamo in due case diverse, non distanti”.

IPA

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Tra i motivi della rottura, ci sarebbe “qualcosa che si è spento e che lascia posto a un altro affetto. Non litigavamo mai, anche in passato: forse già era un segnale. Nell’ultimo periodo non ridevamo nemmeno più insieme e per noi (entrambi comici) era sintomo pesante”.

La decisione di separarsi è arrivata da entrambi con Gianmarco che è rimasto nella vecchia casa, quella che si vede sui social.

Alice invece si è spostata in un appartamento vicino “che fortunatamente avevamo tenuto per metterlo in affitto. I bambini stanno metà con me e metà con lui, non abbiamo avuto bisogno di avvocati. Ci prendiamo del tempo insieme: a Natale siamo andati tutti in montagna – ha aggiunto Mangione – poi quando abbiamo chiesto due camere separate l’albergatore si è stupito. Io: Sa com’è, lui russa…”.

La relazione tra Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

I due si sono conosciuti quando lei aveva 18 anni e tutte le sere andava in viale Monza allo Zelig, dove lui era già sul palco.

All’inizio i due non si sopportavano. Alice per mantenersi faceva anche la promoter e un giorno, al supermercato, gli è saltata sul carrello vestita da elfo “perché lo prevedeva la gag. Lui faceva acquisti per una cena romantica, invece alla fine è uscito con me”, ha raccontato Mangione.

Poi nel 2015 è nato il primo figlio Giosué e nel 2017 la seconda, Olivia.

Quando è nato Giosué, Alice è rimasta a casa e ha dovuto fare i conti con la disoccupazione perché col pancione non la chiamava più nessuno.

“Allora ho iniziato a scrivere di noi genitori felici sull’orlo di una crisi di nervi: si è creato un pubblico sui social che man mano è cresciuto”, ha raccontato spiegando come sono nati i Pozzolis sul web.

Che fine farà la Pozzolis Family social?

Con la separazione tra Alice e Gianmarco, sui social nascerà “la New Pozzolis family, dove New è anche nel logo. Siamo persone normali – ha spiegato Alice – genitori normali, un uomo e una donna normali. Continueremo a raccontarci, anche da genitori separati come nella vita ce ne sono tanti”.

Il progetto online quindi non termina ma si trasforma e sul rischio di contraccolpi al brand Mangione ha affermato che “le collaborazioni in corso sono arrivate a scadenza, abbiamo onorato tutti gli impegni e con quelli nuovi abbiamo rallentato. Vogliamo trasparenza anche per chi ci ingaggia: verdemo come andrà e ci assumiamo il rischio. Ci seguiva un’agenzia di management, ora abbiamo scelto di occuparci noi delle pratiche con alcuni collaboratori. Io e Gianma restiamo due partite iva separate che si affiancano”.