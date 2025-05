Il giornalista Alessio Fusco di Mediaset aggredito a Roma, il video e il racconto da Colle Oppio

Il giornalista Alessio Fusco di Mediaset è stato aggredito a Colle Oppio a Roma mentre stava registrando un servizio per i telegiornali della Rete. Il filmato dell’aggressione mostra il cronista spintonato e colpito con calci e pugni. “Non è stata una bella esperienza” ha detto Alessio Fusco raccontando in tv quanto successo.

L’aggressione al giornalista Alessio Fusco di Mediaset

Le immagini dell’aggressione subita dal giornalista di Mediaset Alessio Fusco a Colle Oppio a Roma, nei pressi del Colosseo, sono state mostrate nella trasmissione Mattino Cinque.

Il video mostra Alessio Fusco che, mentre registra un servizio per i telegiornali Mediaset, si avvicina a una tendopoli e viene spintonato da alcune persone e colpito con calci e pugni. Nel filmato è possibile vedere anche uno degli aggressori mentre rincorre il giornalista e l’operatore con una bottiglia in mano e con fare minaccioso.

Il racconto del giornalista Alessio Fusco di Mediaset

Proprio a Mattino Cinque, il giornalista Alessio Fusco ha raccontato l’aggressione subita a Colle Oppio a Roma.

Le sue parole: “Non è stata una bella esperienza. Siamo venuti qui perché alcuni cittadini ci avevano chiamato raccontandoci che questo posto stava diventando sempre più un covo di persone che vivevano nel degrado. Siamo arrivati qui per documentare cosa stava succedendo e ci siamo accorti che proprio dietro di noi c’era una tendopoli. È successo tutto inaspettatamente“.

Il racconto è proseguito così: “Siamo arrivati a una decina di metri da queste tende con una trentina-quarantina di persone. Io ho lasciato l’operatore più dietro e mi sono avvicinato con molta calma ed educazione per chiedere loro se volessero parlare. Neanche il tempo di chiederlo, due persone ci sono venute contro. Fortunatamente l’operatore, che era distante, si è avvicinato perché ha visto che mi stavano colpendo e siamo riusciti a scappare“.

Fonte foto: ANSA

L’aggressione al giornalista Alessio Fusco di Mediaset è avvenuta a Colle Oppio, a due passi dal Colosseo a Roma.

Alessio Fusco ha spiegato ancora: “È una situazione difficile da raccontare. A pochi passi dal Colosseo, di prima mattina c’è la gente che si spoglia e si lava usando le fontanelle”.

Il riferimento alla tendopoli alla Stazione Termini a Roma

Il giornalista di Mediaset Alessio Fusco ha spiegato come è nato il problema a Colle Oppio a Roma: “Non tutti qui sono aggressivi. Un ragazzo che ha visto che eravamo stati aggrediti si è avvicinato per chiederci come stavamo. Gli ho chiesto perché fosse lì e lui ha risposto che non hanno lavoro e non sanno dove andare. Non c’è un’alternativa. A Termini c’era una situazione simile vicina alla Stazione. Quella situazione è stata risolta tra virgolette, mettendo delle transenne. Queste persone lì non potevano stare. C’era questa tendopoli di 20-30 tende. Si sono spostate qui”.