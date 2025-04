Il piano sicurezza per il derby Lazio-Roma: tutte le misure messe in campo per evitare scontri tra tifosi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di massima attenzione il piano di sicurezza messo in atto dalla Questura di Roma per il derby cittadino, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico. Le misure sono state attivate dalla serata odierna fino al termine della gara di domani sera.

Misure di sicurezza allo stadio Olimpico

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i riflettori sono puntati sullo stadio Olimpico e sull’area circostante. Nonostante dal tavolo tecnico presieduto dal Questore non siano emersi elementi di criticità specifici, l’attenzione resta alta per l’importanza dell’evento sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Organizzazione delle tifoserie

La Questura di Roma ha predisposto una suddivisione delle aree per le tifoserie, permettendo loro di raggiungere lo stadio attraverso percorsi distinti. Questa organizzazione mira a far vivere l’incontro di calcio in un contesto identitario, rispettando il valore simbolico della gara nella tradizione calcistica della città. Le operazioni di allestimento delle coreografie sono state facilitate, con gruppi di supporters laziali che hanno già fatto ingresso nei rispettivi settori.

Strategie di sicurezza

La Questura ha ribadito la sua determinazione a non lasciare spazio a ogni forma di illegalità. Dalle prime ore della mattina e della notte, sono state avviate bonifiche delle aree pertinenti all’impianto sportivo per prevenire l’occultamento di strumenti o oggetti atti ad offendere. Gli impianti di videosorveglianza sono stati potenziati per supportare le Forze di polizia impiegate sul campo.

Fonte foto: IPA