In autostrada con un fuoristrada rubato, 23enne arrestato a Udine: non ha mai preso la patente

E’ di un fermo e un sequestro il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale ad Amaro (Udine). Un giovane di 23 anni è stato fermato mentre guidava un’auto di grossa cilindrata rubata.

Intercettazione e controllo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella prima mattinata del 10 aprile, una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Amaro ha intercettato un fuoristrada di alta gamma con una persona a bordo. Il veicolo, che percorreva l’arteria autostradale A23 Udine–Tarvisio in direzione del confine di Stato, è stato fermato all’altezza del comune di Trasaghis.

Scoperta del furto

Il conducente, un ventitreenne residente nel bolognese, ha mostrato segni di ingiustificata tensione, inducendo gli agenti ad approfondire il controllo. Da successivi accertamenti, è emerso che il veicolo risultava essere stato rubato nella nottata precedente, nell’abitato della città felsinea.

Misure adottate

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato sottoposto alla misura restrittiva del fermo di polizia giudiziaria, mentre l’autoveicolo, d’ingente valore economico, è stato posto sotto sequestro penale, a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, titolare dell’indagine tuttora in corso.

Sanzioni aggiuntive

L’indagato, condotto presso il carcere di Udine, è stato altresì sanzionato per guida senza patente in quanto mai conseguita. L’intensificazione dei servizi di vigilanza stradale e quelli contro i reati predatori in autostrada saranno ulteriormente intensificati durante le festività pasquali per permettere ai moltissimi utenti della strada che si metteranno in viaggio di godere di una sosta sicura lungo le aree di servizio dell’intera rete autostradale regionale.

