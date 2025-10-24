Isabelle Tate attrice di 9-1-1 morta a 23 anni, aveva la malattia di Charcot-Marie-Tooth: quali sono i sintomi
La giovane attrice di 9-1-1: Nashville, Isabelle Tate, è morta a soli 23 anni. L'interprete conviveva con la malattia di Charcot-Marie-Tooth
L’attrice americana Isabelle Tate è morta a soli 23 anni, pochi giorni dopo la messa in onda dell’episodio pilota di 9-1-1: Nashville, in cui aveva recitato. La giovane interprete conviveva da tempo con una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica che l’aveva costretta sulla sedia a rotelle.
- Isabelle Tate morta a soli 23 anni
- 9-1-1: Nashville, il primo ruolo televisivo per l'attrice
- Malattia di Charcot-Marie-Tooth: cos’è e quali sono i sintomi
Isabelle Tate morta a soli 23 anni
Isabelle Tate, attrice americana nota soprattutto per il suo ruolo in 9-1-1: Nashville, è morta a soli 23 anni.
La giovane interprete è morta lo scorso 19 ottobre: a dare la notizia della scomparsa è stata la sua agenzia, la McCray Agency di Nashville.
L’esatta causa della morte non è stata confermata, ma non è escluso che la scomparsa dell’attrice sia legata alla malattia della quale era affetta, la Charcot-Marie-Tooth.
I funerali per porgere l’ultimo saluto all’attrice sono stati programmati per il 24 ottobre a Brentwood, nel Tennessee.
9-1-1: Nashville, il primo ruolo televisivo per l’attrice
L’attrice Isabelle Tate è nata a Nashville, dove ha vissuto per gran parte della sua vita.
Si è laureata in economia aziendale alla Middle Tennessee State University ed era una giovane interprete con numerose passioni, tra le quali quelle per la scrittura, la musica e gli animali.
Solo pochi giorni fa, il 6 ottobre, è stato trasmesso l’episodio pilota di 9-1-1: Nashville, in cui ha recitato affiancando Chris O’Donnell, LeAnn Rimes e Jessica Capshaw. Si trattava, per Tate, del primo ruolo televisivo.
L’attrice soffriva di una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth.
Malattia di Charcot-Marie-Tooth: cos’è e quali sono i sintomi
La prematura morte dell’attrice Isabelle Tate ha acceso i riflettori sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth, una rara patologia neurologica ereditaria.
Interessa i nervi periferici deputato al controllo, al movimento e ai sensi. È inoltre causa di danneggiamento muscolare.
I sintomi si manifestano soprattutto agli arti inferiori, con debolezza muscolare e atrofia. Sono inoltre frequenti perdita di sensibilità, crampi e fatica muscolare.
In fase tardiva, anche gli arti superiori possono essere coinvolti, con indebolimenti lievi. Alcune varianti della malattia comportano anche compromissione del sistema nervoso centrale e apnee notturne.
Per la malattia, attualmente, non esistono cure farmacologiche.