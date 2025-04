Jozi arrestato al GF Vip in Albania per il pugno al cantante Gjesti, scontro politico col Kosovo

L’arresto di Jozi dopo il pugno sferrato a Gjesti in diretta televisiva assume sempre di più i contorni di uno scontro diplomatico. Quanto accaduto durante il GF Vip Albania, infatti, sta creando non poche tensioni sui social con il Kosovo. I due Paesi, infatti, vivono un’eterna rivalità per questioni politiche che dopo lo spiacevole episodio durante il noto reality show si ripresenta con i contorni di un acceso nazionalismo.

Lo scontro social tra Albania e Kosovo dopo il GF Vip

Sulla vicenda è intervenuto Shpëtim Idrizi, segretario del partito albanese Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet (Pdiu), che ha condannato gli “scopi meschini” con i quali la vicenda sarebbe stata strumentalizzata per manipolare le sensibilità e scatenare pericolosi e inutili nazionalismi.

Idrizi lo ha fatto nel corso di un incontro presso la sede del suo partito, dove ha sottolineato l’atteggiamento sui social di una “divisione non necessaria solo perché uno dell’Albania ha colpito uno del Kosovo”.

A risollevare antiche tensioni tra Albania e Kosovo, infatti, sarebbero state le rispettive nazionalità dei due protagonisti: il cantante Gjesti sarebbe stato colpito da Jozefin Marku (Jezi) in quanto il primo, albanese ma di origini kosovare, nel 2024 ha partecipato all’edizione kosovara del reality show.

Questo, secondo i rumor sui social, sarebbe stato il motivo dell’aggressione da parte di Jozi, una teoria che nel pensiero di Idrizi diventa “il pretesto più piccolo per fomentare le differenze”.

Il pugno di Jozi a Gjesti in diretta televisiva

L’episodio ha avuto luogo durante la diretta della semifinale del Big Brother Vip – omologo del noto Grande Fratello Vip – di sabato 12 aprile. Nel corso del programma in onda su Top Channel Jozi è stato eliminato dal concorso, ma mentre si accingeva a lasciare la casa del Grande Fratello si è voltato verso Gjesti e lo ha colpito in pieno volto con un pugno o uno schiaffo, a seconda delle versioni.

Gjesti è rovinato a terra. Durante la diretta è arrivata la polizia che ha arrestato Jozi. Nel frattempo Gjesti è stato soccorso e trasportato all’ospedale. Jozi è stato rilasciato la mattina di domenica 13 aprile mentre Gjesti è tornato a casa poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La prima dichiarazione di Gjesti

Sui social, intanto, Gjesti ha rilasciato il primo commento dopo l’accaduto. Lo ha fatto in un post pubblicato domenica 13 aprile a nome del suo staff, nel quale si legge che “la violenza non può e non dovrebbe mai far parte di nessun format”.

Gjesti, si legge, “sta affrontando la situazione con calma e forza” e sta ricevendo il sostegno dei follower e dei sostenitori dopo l’aggressione subita da Jozi. Quest’ultimo, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni.

La presa di posizione del Big Brother Vip Albania

Dopo l’episodio il conduttore del format, Ledion Liço, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha indicato come “intollerabile” l’aggressione di Jozi nei confronti di Gjesti.

Lo staff del reality show “condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante“. “Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali”, si legge, infine.