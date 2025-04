Mickey Rourke espulso dal GF VIP UK dopo 6 giorni, accusato di omofobia e insulti dagli altri concorrenti

Margot Grossi

GIORNALISTA

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.