Ladri in casa della vedova di Domenico Modugno, rubata la cassaforte dalla villa sull'Appia Antica a Roma

Furto in casa della vedova di Domenico Modugno. I ladri si sono introdotti nella villa sull’Appia Antica, a Roma, e hanno portato via una cassaforte. Franca Gandolfi, vedova 92enne del noto cantante, non era presente in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I ladri sono entrati in azione nella mattinata di mercoledì 23 luglio. Entrati dopo aver forzato una portafinestra, i malviventi sono riusciti a portare via una cassaforte. Il furto è stato scoperto dal custode della villa in cui vive la vedova di Domenico Modugno, che ha immediatamente allertato il 112.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno potuto solamente effettuare un sopralluogo, visto che i ladri si erano già dileguati.

ANSA

Domenico Modugno insieme alla moglie Franca Gandolfi

Pochi giorni fa due ladri messi in fuga

Non si tratta del primo furto registrato nella stessa zona in questo periodo. Pochi giorni fa, infatti, due malviventi avevano provato a entrare nella villa dello stilista Valentino Garavani.

A metterli in fuga, sparando un colpo di pistola in aria, era stato l’intervento di un vigilante. I due malviventi incappucciati avevano preso di mira la villa dello stilista sull’Appia Pignatelli. Il colpo, invece, è andato a segno nella villa sull’Appia Antica in cui vive la vedova di Domenico Modugno.

I due ladri sono riusciti a portare via una cassaforte. Non è escluso che i due episodi possano essere collegati tra loro.

Chi è la vedova di Domenico Modugno

Franca Gandolfi, al secolo Franca Guarnaccia, è nata a Messina nel 1932. Attrice, soubrette e cantante, nel 1955 ha sposato Domenico Modugno. Nelle miniserie dedicata al cantante (Volare – La grande storia di Domenico Modugno) è stata interpretata da Kasia Smutniak.

Dal matrimonio con Domenico Modugno sono nati tre figli: Marco, Massimo e Marcello. Il matrimonio con il grande cantante nato a Polignano a Mare è durato fino al 1994, con la morte di Domenico Modugno.

Quest’ultimo ha firmato successi senza tempo nella storia della musica italiana, come Nel blu dipinto di blu (da cui il soprannome Mr. Volare), Meraviglioso, L’uomo in frack e Piange… il telefono. Domenico Modugno ha vinto diverse edizioni del Festival di Sanremo.