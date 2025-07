Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto a Siracusa. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre cercava di fuggire da un appartamento nei pressi di piazza Adda.

Il tentato furto sventato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, insieme ai colleghi del Commissariato di Polizia di “Ortigia”, hanno arrestato un uomo di 36 anni per tentato furto. L’individuo ha approfittato di un ponteggio fisso, utilizzato per la ristrutturazione della facciata di un immobile, per introdursi in un appartamento dopo aver forzato la porta finestra. Tuttavia, la presenza del proprietario in casa ha costretto il ladro a una fuga precipitosa attraverso la stessa impalcatura.

L’arresto e la fuga

Bloccato in strada dai poliziotti giunti immediatamente sul posto, l’uomo è stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, lo stesso è stato successivamente sorpreso dai poliziotti fuori dalla propria abitazione, portando a un ulteriore arresto per il reato di evasione. Infine, è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.

Conclusioni

Questa operazione sottolinea l’efficacia e la rapidità d’intervento delle forze dell’ordine di Siracusa, che sono riuscite a prevenire un furto e a garantire la sicurezza dei cittadini. L’uomo, già noto alle autorità, dovrà ora affrontare le conseguenze legali delle sue azioni.

IPA