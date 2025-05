Rocco Siffredi ancora nel mirino delle Iene, le rivelazioni dell'ex attrice hard Malena

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le Iene hanno intervistato l’ex pornostar Malena sul caso delle presunte violenze di Rocco Siffredi, accusato da diverse donne che, stando ai loro racconti, sarebbero state “costrette a fare cose che non volevano, fuori e dentro dal set”. Malena, che ha lasciato il mondo del porno, ha detto: “Sono stanca del sistema, che è basato sull’ignoranza”.

Cos’ha detto Malena sulle accuse a Rocco Siffredi

A proposito dei filmati e delle accuse contro Rocco Siffredi, Filomena Mastromarino, in arte Malena, ha detto: “Sono rimasta choccata nel vedere quelle immagini, non è il set che conosco e che ho vissuto. Io ho difeso Siffredi? Io non ho difeso nessuno, ho detto di essere delusa”.

L’ex pornostar, scoperta proprio da Rocco Siffredi, ha aggiunto: “Non è giusto, non deve andare così. Se è un no è un no, anche sul set. Io ho girato su set che, quando alzavo una mano, tutto si fermava. Quello non è il set, quello è un ufficio. (…) Io lì ho visto una telecamera e due persone”.

Il commento di Valentina Nappi e la reazione di Malena

Nel corso del servizio de Le Iene, Malena ha anche commentato le parole pronunciate da Valentina Nappi sui precedenti servizi della trasmissione Mediaset. Valentina Nappi aveva detto: “Queste ragazze cosa pensavano di andare a fare? Non puoi lamentare di andare su un set dove si fanno determinate pratiche e poi lamentarsi che hanno provato a farti fare determinate pratiche”.

Malena ha replicato così: “Mi sembra una risposta da maschio, la differenza è che lì non era il set. Sul set va fatto con professionalità, nel servizio non ho visto nulla di professionale”.

Ancora Malena: “Se fosse capitato anche a me, all’inizio, forse neanche io sarei riuscito a svicolarmi così facilmente”.

In un altro passaggio del servizio, parlando delle gang bang, Malena ha poi detto: “Devi avere un’esperienza per poterlo fare, una ragazza alle prime armi si fa male, lo vive come un trauma. Io ho sempre detto: ‘Non imitateci’. Siamo dei performer, alla base ci sono delle tecniche che a me sono state insegnate”.

In che rapporti sono Rocco Siffredi e l’ex attrice hard

Malena ha chiarito di non aver nulla di personale contro Rocco Siffredi: “Io con lui non ho alcuna questione personale in sospeso e non l’ho mai avuta. Io ho lavorato per la Siffredi Production, non per Rocco Siffredi”.

Nel lungo servizio ha poi detto: “Tu hai voluto rappresentare il porno? Ora ti tieni la verità. Hai voluto essere il numero uno? Il re? Ti tieni anche le critiche e le cose che non vanno bene. Anche i grandi sbagliano ed è così bello dire: ‘Ho sbagliato, sistemiamo le cose’. Io non l’ho sentito questo”.

Malena ha raccontato di aver provato a cambiare, invano, il sistema dall’interno: “A me dicevano di non dire mai no in scena. A me non fregava nulla, io fermavo tutte le telecamere”. Poi però ha aggiunto: “Se provi a cambiare anche un semplice orario di lavoro, ti prendono tutti per pazza”.

Il consiglio di Malena a chi vuole diventare pornostar

Questo è il consiglio di Malena a una ragazza che vorrebbe diventare una pornostar oggi: “Io andrei subito in America. L’industria del porno è l’1,2% del Pil. Regolamentando, si creano posti di lavoro e ci sono guadagni. Poi se si preferisce il sottobosco…”.

Interpellata sul perché non si fa una legge sul porno in Italia, l’ex pornostar ha dichiarato: “Io penso perché chi lo rappresentava non le ha mai chieste. Fa comodo a tutti questa situazione, dalle agenzie, ai produttori, passando per tutto quello che gira intorno. Io sono stanca del sistema, che è basato sull’ignoranza”.

