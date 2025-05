Le Iene scoprono Salvatore Bagni, giro di soldi per raccomandare giovani calciatori in club professionistici

Salvatore Bagni al centro di un’inchiesta de Le Iene. L’ex calciatore del Napoli avrebbe organizzato un sistema per far giocare in serie C dei giocatori senza le qualità necessarie per scendere in campo in contesti professionistici. Bagni, che insieme al figlio Gianluca è titolare dell’agenzia “Be GR8 Sport”, si sarebbe fatto pagare in nero per piazzare gli aspiranti calciatori professionisti in vari club.

Le Iene, il ‘sistema’ Salvatore Bagni per piazzare i giovani calciatori

Bagni è stato intercettato dall’inviato de Le Iene Luca Sgarbi, che ha fatto finta di essere il fratello di un giovane calciatore.

“Ti spiego: io e mio figlio abbiamo questa agenzia. I giocatori che noi andiamo a cercare li paghiamo. Tutti quelli che invece non cerchiamo noi, al contrario, ci devono pagare perché ovviamente non ci fanno guadagnare niente”. Così l’ex centrocampista parlando con Sgarbi, prima che questo gli rivelasse di lavorare per Le Iene.

“Non ci muoviamo a meno di 30 mila euro cash”

“Noi andiamo sempre sul cash – ha aggiunto Bagni -, a meno di 30mila euro non facciamo niente”. Quando gli è stato chiesto come facesse a piazzare calciatori inadatti in squadre professionistiche, l’ex centrocampista ha spiegato che molte persone dell’ambiente gli devono dei non meglio precisati favori.

“Tutti mi devono qualcosa, tutte le società, per questo li piazzo da tutte le parti”, ha dichiarato Bagni che è poi passato a fare un esempio.

“Alla Vis Pesaro – ha raccontato – per esempio c’è un direttore mio amico, lì sicuramente ti fa anche giocare. Devi andare a trovarlo lì, glielo dico, ci metto un minuto. Quando il direttore dice all’allenatore “questo deve giocare titolare“, quello gioca titolare, punto!”

Fonte foto: Mediaset Salvatore Bagni intercettato da Le Iene

L’appuntamento fuori dallo stadio della Vis Pesaro

L’inviato de Le Iene ha quindi organizzato il finto pagamento. Con Bagni si è dato appuntamento fuori dallo stadio della Vis Pesaro. A quel punto Sgarbi ha smesso di fingere, mettendo alle strette l’ex calciatore.

“Com’è che una persona come te che ha vinto degli scudetti, che ha giocato con Maradona, fa queste cose?”, la domanda del giornalista.

“Se il sogno di un ragazzo è di giocare nel settore giovanile di qualsiasi squadra…”, la risposta di Bagni che è poi salito in auto con i contanti in mano. Soldi falsi, usati appositamente per il servizio.