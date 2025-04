Liliana Resinovich e la lite con Sebastiano Visintin in albergo prima della morte, spunta la testimonianza

Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin sarebbero stati una coppia litigiosa: è questa la versione resa alla Procura di Trieste da un’amica di famiglia, Jasmina Zivkovic, albergatrice di Gorizia. Tale versione non si sposa con quella fornita dall’uomo, secondo il quale fra lui e Liliana i rapporti sarebbero stati distesi e per nulla conflittuali.

Litigi fra Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin

Jasmina Zivkovic è stata ascoltata dai magistrati per oltre tre ore in qualità di persona informata dei fatti. Già in passato la donna aveva fatto dichiarazioni in merito al rapporto fra Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin.

Dichiarazioni che oggi potrebbero tornare utili, dal momento che c’è un indagato. La donna aveva parlato dei frequenti litigi e del fatto che la storia fra Liliana e Sebastiano fosse ormai di fatto finita, come riporta il Corriere della Sera.

4 marzo 2025 – Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante la trasmissione Porta a Porta su Rai 1

“Non voglio dormire con lui, non lo sopporto più“, avrebbe detto Liliana all’amica, in occasione di un pernottamento presso il suo hotel al momento della scelta della camera. Liliana, a quel punto della relazione, avrebbe preferito due letti separati.

Il Corsera riporta anche un altro dettaglio: Liliana Resinovich venne trovata morta il 5 gennaio 2022, non lontano dalla sua abitazione; pochi giorni dopo, Sebastiano avrebbe confessato all’amica comune che “era stato un incidente”.

L’episodio estivo

C’è poi il racconto di una scena avvenuta nell’estate del 2021, sei mesi prima della morte di Liliana: “Erano venuti con la macchina. Appena scesi dall’auto si vedeva che Sebastiano era molto arrabbiato. Ha iniziato a scaricare le borse e aveva detto a Lilly di portarle in camera. Lei si era fermata a parlare con me”.

“Sebastiano – ha aggiunto la donna – le ha lanciato uno zaino che aveva ancora in mano e le ha urlato dicendole di portare la roba in stanza. La sua espressione era spaventosa, non lo avevo mai visto così. Lilly si è abbassata, ha preso tutte le borse, le veniva da piangere ma non lo ha fatto”.

Confidenza di Visintin a Jasmina Zivkovic

Subito dopo il ritrovamento del cadavere, Jasmina Zivkovic aveva contattato Sebastiano Visintin: “Gli ho chiesto se c’era la possibilità che l’avessero aggredita, ma lui mi disse di no, che lei con sé non aveva niente”.

L’uomo, ha riferito l’albergatrice, era nervoso ed estremamente irritato. In quella circostanza avrebbe detto “È stato un incidente“. Poi l’immediata correzione: “Sono fuori di testa, non so più quello che dico”.

Secondo Sergio, il fratello di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin avrebbe ucciso per non perdere i benefici economici che quel rapporto gli garantiva. In altre parole, se Liliana l’avesse lasciato, lui non avrebbe saputo come tirare avanti.