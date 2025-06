Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e le accuse a Sterpin prima del ritrovamento: "Terrorizzata da lui"

"Secondo me Liliana era terrorizzata da quest’uomo". Non sono dichiarazioni inedite: sono parole, piuttosto, che Sebastiano Visintin rivolse alle telecamere di Pomeriggio Cinque il 4 gennaio 2022, esattamente alla vigilia del ritrovamento del corpo della moglie Liliana Resinovich. In quel contesto Visintin accennava solamente il nome di Claudio Sterpin, affermando di non essere stato al corrente – prima di allora – della presunta relazione tra la donna e quell'"amico speciale". Amico del quale, secondo Visintin, la moglie avrebbe addirittura avuto paura.

Le parole di Sebastiano Visintin il 4 gennaio 2022

Martedì 3 giugno Pomeriggio Cinque ha rimandato in onda un vecchio documento. Si tratta di un’intervista fatta a Sebastiano Visintin il 4 gennaio 2022, esattamente un giorno prima del ritrovamento del corpo della moglie nel boschetto dell’ex Opp di Trieste.

In quell’occasione il marito della vittima parlava della probabile relazione tra la moglie e Claudio Sterpin, in quel periodo poco noto a Visintin che si limitava, infatti, a chiamarlo "Claudio" non senza un’espressione dubbiosa.

Nell’intervista Sebastiano Visintin raccontava che sua moglie "frequentava questa persona (Sterpin, nda) – da settembre dell’altro anno, il 2020. Claudio, mi pare". Una frequentazione di cui Visintin non sarebbe stato al corrente fino a quando non si è scatenata l’attenzione mediatica sul caso.

L’inviata gli aveva chiesto se si fosse mai accorto di nulla: "No, no, e la cosa mi spaventa", aveva risposto Visintin, che in quel momento sapeva che Sterpin raccontava che Liliana Resinovich fosse "stufa di me, che voleva lasciarmi".

Liliana Resinovich terrorizzata da Claudio Sterpin?

"Secondo me lei era terrorizzata da quest’uomo", aveva riferito Visintin il 4 gennaio 2022 a Pomeriggio Cinque. Cosa glielo faceva pensare? Sebastiano ritornava, quindi, a quel 14 dicembre 2021 quando sua moglie era uscita di casa senza farvi più ritorno.

"Quella mattina lì, che doveva andare da lui, forse ha trovato un momento di disperazione, di angoscia", quindi – secondo Visintin – si sarebbe chiesta: "Perché vado da questa persona? Perché non lo dico al marito? Perché lui insiste che devo lasciare il marito?".

Il pensiero suicida

Nelle ultime settimane Quarto Grado – il 30 maggio – ha mandato in onda un documento inedito di Sebastiano Visintin. Il video è stato registrato dopo l’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati.

Davanti alla telecamera Sebastiano Visintin ha raccontato di aver subito "un trauma pazzesco" e di aver "ripercorso un po’ le parti fondamentali della mia vita". Infine, ha confessato: "A un certo punto ho pensato anche al suicidio". Parole, queste, alle quali Claudio Sterpin non crede: "Non ho mai creduto a una virgola detta da lui, figuriamoci se si suicida!".