Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha pensato al suicidio: reazione di Claudio Sterpin

"Io non ho mai creduto a una virgola di ciò che ha detto Sebastiano, figuriamoci se si voleva suicidare". Con queste parole Claudio Sterpin liquida le ultime dichiarazioni di Sebastiano Visintin. Quest’ultimo, infatti, dopo aver appreso che a suo carico è stato aperto un fascicolo per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich ha riferito di aver pensato al suicidio.

Claudio Sterpin amaro contro Visintin

Martedì 2 giugno le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno raggiunto Claudio Sterpin a Trieste. Il 23 giugno è atteso l’incidente probatorio durante il quale anche Sterpin dovrà fornire le prove della sua posizione nel giorno del 14 dicembre 2021, quando si persero le tracce di Liliana Resinovich. La donna, ricordiamo, fu trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico della città.

"Io ho finito di vivere con la morte di Liliana", sottolinea Sterpin all’inviata di Mattino Cinque. Dallo studio Myrta Merlino gli ricorda che secondo Sebastiano Visintin tra lui e Liliana Resinovich non ci sarebbe mai stata alcuna relazione.

"Attenderò il 23 giugno e lo dirò in italiano, in diretta", tuona Sterpin a favore di telecamera. Poi la conduttrice gli chiede un commento su quelle dichiarazioni che Visintin ha fatto dopo aver scoperto di essere indagato per la morte della moglie.

"Hai saputo che Sebastiano ha pensato al suicidio?", gli viene chiesto. Sterpin non cede di un passo: "Eh beh, poteva farlo! Faceva bene!", una risposta che lascia Myrta Merlino perplessa ma sulla quale l’amico "speciale" di Lilly corregge subito il tiro: "Io non ho mai creduto a una virgola di ciò che dice Sebastiano, figuriamoci se si voleva suicidare".

Sebastiano Visintin ha tentato il suicidio?

Venerdì 30 maggio il programma Quarto Grado ha mandato in onda un documento video in cui abbiamo visto Sebastiano Visintin commentare le indagini che la Procura di Trieste ha aperto a suo carico per l’omicidio della moglie.

Visintin avrebbe appreso la notizia dalla radio. "Poi sono andato in salotto e ho acceso la televisione – ha raccontato a Quarto Grado – Ero sotto choc, per me è stato un trauma pazzesco". In quel momento "ho ripercorso un po’ le parti fondamentali della mia vita, mi si è gelato il sangue" fino a quando "dentro di me si è scatenato di tutto". Infine: "A un certo punto ho pensato anche al suicidio".

L’omicidio di Liliana Resinovich

Dopo il rinvenimento del cadavere, il 5 gennaio 2022, la prima inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich è stata archiviata come un suicidio. Solo dal 2025 le indagini sono arrivate a una svolta: una seconda super perizia operata dalla dottoressa Cristina Cattaneo ha stabilito che la morte della 64enne è da considerarsi un omicidio.

La donna sarebbe stata uccisa tramite soffocamento. Sempre nel 2025 è arrivata la seconda grande svolta: la Procura di Trieste ha iscritto nel registro degli indagati il nome del marito, Sebastiano Visintin.