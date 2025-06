Lite in un cortile a Carini, 23enne ha la peggio e va a casa a prendere la pistola: spari contro un 33enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Carini (Palermo), dove un giovane di 23 anni è stato fermato per porto e detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto il 4 novembre in un cortile condominiale, quando una lite per futili motivi è degenerata in violenza.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo. L’indagine è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Carini e ha preso avvio dopo il ferimento di un uomo di 33 anni, colpito da un proiettile.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane arrestato, dopo aver avuto la peggio in una lite, si sarebbe allontanato per poi tornare armato di pistola, ferendo il suo contendente. L’ordinanza ha confermato le risultanze investigative, delineando un quadro indiziario grave a carico dell’indagato.

Conseguenze e rischi

La condotta del 23enne non solo ha messo in pericolo la vita del 33enne, ma ha anche rischiato di coinvolgere terze persone estranee alla lite. Attualmente, il giovane si trova presso la Casa Circondariale “Antonino Lorusso” di Palermo-Pagliarelli.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che l’indagato è, allo stato attuale, solo indiziato di delitto, seppur gravemente. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria durante l’intero iter processuale e definita solo a seguito di un’eventuale sentenza di condanna definitiva, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

