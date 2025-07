Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Savona nei confronti di un giovane di 24 anni per tentato omicidio. L’accusa è di aver accoltellato un uomo durante una lite.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Savona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Savona nei confronti di un cittadino italiano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Ricostruzione dei fatti

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona, hanno fatto luce su un grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 26 giugno nella zona della Darsena. In quella data, l’indagato avrebbe colpito un uomo con un’arma da taglio durante una lite, causandogli gravi ferite e mettendo in pericolo la sua vita. I due si conoscevano già e la lite sarebbe scoppiata a causa di pregressi attriti.

Intervento della polizia

Quella sera, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in Piazza Mameli a seguito della segnalazione di una persona accasciata a terra, ferita da un’arma da taglio. Le immediate attività investigative avviate dalla Squadra Mobile, anche tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno permesso di identificare l’aggressore in poche ore e di denunciarlo. Si è appurato che l’aggressore, incontrata casualmente la vittima in Darsena, l’aveva colpita con due fendenti alla schiena dopo un litigio per futili motivi.

Ulteriori riscontri e arresto

Le mirate attività investigative, supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito alla Procura di raccogliere ulteriori riscontri per l’emissione del provvedimento. Questo è stato motivato dai gravi indizi di colpevolezza raccolti, dalla gravità del fatto e dalle modalità con cui è stato realizzato. I poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’uomo a Savona, in un’abitazione privata, e lo hanno arrestato, associandolo alla Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Considerazioni legali

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza, che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

