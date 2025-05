Maxi blitz antidroga a Cuneo, scoperto anche un laboratorio di crack in un garage: arresti e sequestri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Cuneo. L’operazione, avviata nel marzo 2024, ha mirato a contrastare l’approvvigionamento e lo spaccio di cocaina, crack e marijuana nella città e nel circondario.

Indagini e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini, supportate da attività tecniche, hanno portato all’arresto in flagranza di tre persone, due italiani e un albanese, trovati in possesso di un chilo e duecento grammi di cocaina, pari a oltre 3.000 dosi, per un valore stimato di circa 300.000 €. La droga era destinata alle piazze di spaccio cittadine ed era stata procurata da un fornitore di Casale Monferrato.

Perquisizioni e sequestri

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha emesso 14 decreti di perquisizione nei confronti di altrettante persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni, eseguite da oltre 60 poliziotti, hanno portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di droga. In particolare, a Boves, è stato arrestato in flagranza un italiano pluripregiudicato, trovato in possesso di un laboratorio per il confezionamento di dosi di cocaina e crack.

Dettagli del sequestro

Nel garage dell’abitazione dell’arrestato, sono stati sequestrati oltre 150 grammi di cocaina, dosi di crack già confezionate, 40 grammi di hashish e marijuana, e strumenti per il dosaggio delle droghe. Inoltre, sono stati trovati appunti e la somma contante di € 1.300. Il sequestro avrebbe potuto produrre circa 400 dosi di cocaina e 600 dosi di crack, per un giro d’affari stimato in oltre 40.000 €.

Armi illegali

Durante le perquisizioni, è stato rinvenuto e sequestrato un arsenale di armi illegalmente detenute, tra cui un fucile ad aria compressa, un lacrimogeno militare e parti di pistole. L’indagato è stato denunciato per possesso abusivo di armi.

Boves, lì 8 maggio 2025

Fonte foto: IPA