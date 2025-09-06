Maxi incidente sull'autostrada del Sole e A1 chiusa tra Bologna e Firenze, scontro tra bus, 4 camion e 2 auto

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un grave incidente ha paralizzato il traffico sull’Autostrada del Sole. Un autobus, quattro camion e due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto al km 2 e 100, nella galleria Rioveggio sud, tra Bologna e Firenze. Il traffico è stato deviato sull’A1 Panoramica dove Autostrade ha consigliato di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima. Il tratto è poi stato riaperto poco prima delle 10.00.

Il maxi incidente sull’A1

L’incidente si è verificato nella galleria Rioveggio sud poco prima delle sei del mattino di sabato 6 settembre 2025, a pochi chilometri dallo snodo con la Panoramica.

Il tratto è stato chiuso immediatamente in direzione nord, con l’intervento della polizia stradale per coordinare le operazioni di sicurezza.

Secondo quanto riferito da Ansa, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due automobili.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la gravità del numero di mezzi interessati ha richiesto l’arrivo di più pattuglie e squadre di emergenza.

Non sono ancora stati diffusi bilanci ufficiali su eventuali feriti, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e del tunnel.

I soccorsi per l’incidente

Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, Vigili del Fuoco, Polstrada e tecnici di Autostrade.

L’incidente in galleria ha provocato lunghe code e rallentamenti per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

In una giornata già segnata dal controesodo da bollino rosso, la situazione ha aggravato i disagi per pendolari e viaggiatori diretti verso la Toscana, con inevitabili ritardi per chi percorre la A1.

Poco prima delle 10 sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze. Al momento, fa sapere Aspi, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano problemi al traffico verso Firenze.

Difficoltà, sempre lungo l’A1, nel nodo di Modena, dove si registrano code in uscita a Modena Nord per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.