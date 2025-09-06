Maxi incidente sull'autostrada del Sole e A1 chiusa tra Bologna e Firenze, scontro tra bus, 4 camion e 2 auto
È chiusa l'Autostrada del Sole nel tratto tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze, per un incidente avvenuto al km 2 e 100
Un grave incidente ha paralizzato il traffico sull’Autostrada del Sole. Un autobus, quattro camion e due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto al km 2 e 100, nella galleria Rioveggio sud, tra Bologna e Firenze. Il traffico è stato deviato sull’A1 Panoramica dove Autostrade ha consigliato di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima. Il tratto è poi stato riaperto poco prima delle 10.00.
Il maxi incidente sull’A1
L’incidente si è verificato nella galleria Rioveggio sud poco prima delle sei del mattino di sabato 6 settembre 2025, a pochi chilometri dallo snodo con la Panoramica.
Il tratto è stato chiuso immediatamente in direzione nord, con l’intervento della polizia stradale per coordinare le operazioni di sicurezza.
Il punto in cui è avvenuto il maxi incidente sull’A1
Secondo quanto riferito da Ansa, nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due automobili.
Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la gravità del numero di mezzi interessati ha richiesto l’arrivo di più pattuglie e squadre di emergenza.
Non sono ancora stati diffusi bilanci ufficiali su eventuali feriti, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e del tunnel.
I soccorsi per l’incidente
Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, Vigili del Fuoco, Polstrada e tecnici di Autostrade.
L’incidente in galleria ha provocato lunghe code e rallentamenti per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.
In una giornata già segnata dal controesodo da bollino rosso, la situazione ha aggravato i disagi per pendolari e viaggiatori diretti verso la Toscana, con inevitabili ritardi per chi percorre la A1.
Poco prima delle 10 sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze. Al momento, fa sapere Aspi, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano problemi al traffico verso Firenze.
Difficoltà, sempre lungo l’A1, nel nodo di Modena, dove si registrano code in uscita a Modena Nord per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.