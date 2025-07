Messaggio inserzioni su Facebook e Instagram, nessuna truffa: di cosa si tratta e quale opzione selezionare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Facebook e Instagram a pagamento. Torna prepotente Meta sui telefoni degli utenti: post, storie e attività bloccate dal messaggio che chiede di attivare un account premium o di subire le pubblicità. Era già accaduto nel 2023, ora una sorta di “ultima chiamata” per eliminare definitivamente le pubblicità sottoscrivendo un abbonamento.

Social a pagamento

Facebook e Instagram tornano a interrogare gli utenti in merito alla possibilità di un account premium. L’alternativa è essere sommersi di pubblicità, proprio come accade da circa un anno e mezzo.

Sono milioni di utenti che proprio in queste ore stanno ricevendo i messaggi di Meta. Non si tratta di truffe, ma bloccano storie, post e altre attività sulle applicazioni di Meta.

ANSA Messaggio inserzioni Meta: la scelta tra pubblicità o abbonamento

L’obiettivo è spingere le persone a decidere, in una sorta di ultimatum, se attivare un abbonamento o continuare a ricevere inserzioni pubblicitarie durante la navigazione sulle app.

Cosa dice il messaggio?

Quando il messaggio di Meta arriva si può fare la scelta sopracitata: acquistare un abbonamento o continuare senza costi aggiuntivi. All’interno del messaggio viene descritto in che modo si può proseguire. L’abbonamento permette di utilizzare le applicazioni senza inserzioni: il costo è di 7,99 euro al mese e i dati non saranno trattati per le inserzioni stesse.

L’alternativa è continuare a utilizzare le app senza costi aggiuntivi e con le inserzioni. In questo modo prodotti e brand compariranno in inserzioni personalizzate mentre si usa il proprio account. I dati saranno trattati per le inserzioni, al massimo si può scegliere di vedere inserzioni meno personalizzate.

Inoltre, il messaggio fa sapere che in qualsiasi momento si può modificare la scelta, quindi attivare o disattivare l’abbonamento mensile. Questo ci fa capire che non è obbligatorio sottoscrivere l’abbonamento e che le app non diventano a pagamento, ma saranno molto più presenti le pubblicità.

Come funzionano le pubblicità

Nell’ultimo anno e mezzo chi non ha scelto di acquistare un abbonamento ha già sperimentato le pubblicità di Instagram. Queste sono inserzioni che, nella maggior parte dei casi, sono molto specifiche per l’utente.

Infatti, proseguendo con l’utilizzo senza costi, Meta fa sapere che verranno utilizzati i dati personali per personalizzare l’esperienza.

Ci sono diverse attività che si possono fare, sia relative alle preferenze delle inserzioni (riducendo la personalizzazione e visualizzando pubblicità anche diverse dai propri gusti), sia visualizzare le pubblicità recenti, ma perse durante lo scroll quotidiano. Basterà infatti andare in “Attività pubblicitarie recenti” per visualizzare quanto proposto dalle inserzioni di Meta a partire dai nostri dati personali.