Minorenne rapinata e picchiata in gelateria in centro a Brescia, arrestato un 26enne

Un arresto a Brescia. Un 26enne egiziano è stato fermato per rapina e lesioni personali ai danni di una minorenne. L’uomo è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e, dopo l’arresto, è stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è giunta una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”. L’allarme riguardava una rapina avvenuta presso una nota gelateria del centro cittadino. Un individuo aveva strappato con violenza una catenina dal collo di una ragazzina minorenne e l’aveva colpita ripetutamente al volto e al corpo, causandole ferite giudicate guaribili in 12 giorni di prognosi, per poi darsi alla fuga.

L’indagine e l’arresto

Gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato e del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno avviato le indagini per contrastare i reati contro il patrimonio. Durante i servizi di controllo, hanno individuato e fermato l’autore del reato, un 26enne egiziano con numerosi precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale. L’identità dell’uomo coincideva con quella ripresa dai sistemi di videosorveglianza.

Prove e riconoscimento

L’uomo, senza fissa dimora, si appoggiava a una comunità dove, durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti gli indumenti che indossava al momento della rapina. Negli uffici della Questura, la vittima ha riconosciuto senza alcun dubbio l’autore del reato durante l’individuazione fotografica.

Conseguenze legali

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Successivamente, è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Espulsione dal territorio nazionale

In considerazione dei fatti accertati e dei precedenti a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’espulsione dell’arrestato dal territorio nazionale. Questa misura diventerà esecutiva al momento della sua scarcerazione.

Parole del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva per garantire la sicurezza dei cittadini e tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità. Ha evidenziato come alcuni episodi delinquenziali di tipo predatorio abbiano portato a focalizzare le attività operative in specifiche aree del territorio comunale di Brescia.

