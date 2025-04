Morta a 16 anni Asia Loddo, caduta dallo scooter a Quartu vicino Cagliari: giorni di agonia prima del decesso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È morta dopo quattro giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari Asia Loddo, la 16enne caduta da uno scooter nella serata del 9 aprile, in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, mentre l’amica che era con lei è ancora ricoverata.

L’incidente in scooter tra Cagliari e Quartu

Come riporta Adnkronos, mercoledì 9 aprile Asia Loddo e un’amica di 18 anni stavano percorrendo viale Marconi, nei pressi dello svincolo di Is Pontis Paris, a bordo di uno scooter. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è sbandato e le due giovani sono cadute rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo: Asia è rimasta priva di sensi, mentre l’amica, pur ferita, è rimasta vigile.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. La 16enne è stata trasportata in codice rosso al Brotzu, dove è stata immediatamente ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Per quattro giorni ha lottato tra la vita e la morte, fino al tragico epilogo di domenica 13 aprile.

Asia Loddo morta a 16 anni

Quartu Sant’Elena è sotto shock per la morte prematura di Asia Loddo. La ragazza frequentava l’istituto alberghiero di Monserrato (Cagliari) e aveva tanti sogni ancora da realizzare.

In estate aveva partecipato a un’esperienza lavorativa in un resort di Castiadas. Era molto conosciuta e amata dai coetanei, che in queste ore stanno affollando i social con messaggi di addio.

Il dolore è ancora più forte perché Asia era una ragazza solare, descritta da tutti come generosa e piena di vita.

Donati gli organi di Asia per salvare altre vite

Nonostante il dolore straziante, i genitori di Asia hanno autorizzato il prelievo degli organi. La decisione è arrivata poche ore dopo il decesso, avvenuto nella mattinata di domenica 13 aprile. Un atto d’amore che darà speranza a chi, in attesa di un trapianto, potrà vivere grazie a lei.

Nel frattempo, l’amica 18enne si trova ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato. Anche lei era stata trasportata in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Nessun altro veicolo coinvolto

I rilievi sull’incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Quartu Sant’Elena. In base alle prime informazioni raccolte sul posto, non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Resta da chiarire chi fosse alla guida del mezzo, anche se al momento non sembrano emergere responsabilità penali. Il tratto di strada in questione è noto per la pericolosità degli svincoli e delle curve.