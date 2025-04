Val Kilmer morto a 65 anni dopo una polmonite, l'attore di Top Gun e Batman Forever aveva un tumore alla gola

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Val Kilmer è morto a 65 anni a Los Angeles. L’attore era noto per i ruoli in “Top Gun”, “Batman Forever” e “The Doors”. A confermare la notizia è stata la figlia Mercedes. Kilmer è deceduto per una polmonite, dopo anni di battaglia contro un tumore alla gola. Indimenticabile il suo Iceman al fianco di Tom Cruise.

Val Kilmer morto per una polmonite

Val Kilmer è morto a 65 anni. L’attore si è spento martedì a Los Angeles, come riportato dal New York Times, che cita la figlia Mercedes tra le fonti. La causa della morte è una polmonite, complicanza che si aggiungeva a una lunga battaglia contro un tumore alla gola.

Conosciuto per la sua carriera, in particolar modo per i ruoli in film diventati cult, Kilmer aveva attraversato momenti difficili negli ultimi anni, sia sul piano della salute che su quello professionale.

Il suo volto è legato ad alcune delle pellicole più rappresentative del cinema americano tra gli anni ’80 e 2000. Fase della sua vita, quella, raccontata nel documentario “Val”, uscito nel 2021.

L’attore aveva un tumore alla gola

Da anni Val Kilmer combatteva contro un tumore alla gola, diagnosticato ufficialmente nel 2015 ma reso noto al grande pubblico solo in seguito, anche a causa della sua fede nella Christian Science, religione che lo ha spinto inizialmente a evitare cure convenzionali.

La malattia aveva profondamente segnato la sua voce e il suo aspetto, tanto da rendergli impossibile parlare senza l’ausilio di strumenti elettronici. Nonostante ciò, Kilmer era tornato brevemente sullo schermo nel 2022, riprendendo il ruolo di Iceman accanto a Tom Cruise in “Top Gun: Maverick”.

La sua scomparsa è avvenuta però per complicazioni legate a una polmonite, aggravata dalle sue condizioni già fragili.

I ruoli iconici, da Top Gun a Batman

Esordì nel 1984 con “Top Secret!” ma fu Top Gun del 1986 a consacrarlo nei panni di Iceman, rivale di Maverick. Ha interpretato anche Jim Morrison in “The Doors” di Oliver Stone, ricevendo ampi consensi per la sua immedesimazione nel personaggio.

Nel 1995 è stato Batman in Batman Forever di Joel Schumacher, ereditando il ruolo da Michael Keaton. Indimenticabile anche la sua interpretazione di “Doc Holliday” in Tombstone (1993), considerata una delle sue prove migliori.

Dopo gli anni d’oro, la carriera rallentò a causa della sua reputazione di attore difficile, ma Kilmer rimase attivo tra cinema indipendente, doppiaggio e teatro.