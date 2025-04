Morto Giuseppe Giussi Farina, uomo che ha venduto a Berlusconi il Milan: ultimo presidente prima del Cavaliere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto a 91 anni l’imprenditore ed ex proprietario di squadre di calcio Giuseppe Farina, più comunemente conosciuto come Giussi e ricordato per aver portato il Vicenza al secondo posto in Serie A e per aver ceduto il Milan a Silvio Berlusconi.

Morto Giuseppe Giussi Farina

È morto uno degli imprenditori che ha segnato la storia del calcio italiano tra gli anni ’70 e gli anni ’80, Giuseppe Farina, da tutti conosciuto come Giussi. Aveva 91 anni ed era stato presidente del Padova, del Vicenza e del Milan.

Farina proveniva da una famiglia di origini umili, dalle campagne venete, ma riuscì a laurearsi all’Università degli Studi di Padova in giurisprudenza e ad avviare una carriera da imprenditore.

Fonte foto: ANSA Paolo Maldini esordì al Milan durante la presidenza Farina

È ricordato soprattutto per il ruolo che ebbe al Vicenza e per il suo rapporto con il calciatore Paolo Rossi, che vinse poi il Pallone d’Oro e i Mondiali del 1982 con la Nazionale Italiana.

Presidente del Vicenza e proprietario del Padova

Dal punto di vista calcistico, i suoi successi sono legati alla presidenza della Lanerossi Vicenza, che controllava pur avendo solo il 2% delle azioni. Arrivato al vertice della società nel 1968, riuscì a far ottenere alla squadra salvezze importanti.

Nella seconda metà degli anni ’75 investì nella formazione veneta facendola diventare una delle squadre più forti del campionato di Serie A. Raggiunse il secondo posto nel 1978.

Lo stesso anno divenne ufficiale il suo acquisto del Padova. La proprietà Farina durò però soltanto un anno. Nel frattempo la risoluzione della comproprietà di Paolo Rossi tra Vicenza e Juventus aveva scavato un buco di bilancio da oltre 2,6 miliardi di lire nelle casse della Lanerossi.

La cessione del Milan a Berlusconi

Nel 1982 Farina divenne presidente del Milan. In quel periodo la squadra milanese veniva da una complicata retrocessione per un caso di scommesse sportive, ed era appena tornata in Serie A.

Lo stesso anno però la formazione retrocesse nuovamente, tornando nel massimo campionato nell’84. Le stagioni successive furono però negative, con un quinto posto come miglior risultato.

Nel febbraio del 1986, a un passo dal fallimento, il Milan fu venduto a Silvio Berlusconi, che sarebbe diventato il presidente più vincente della storia della squadra rossonera.