Morto investito dal treno a Vedano Olona mentre è in bici, 51enne stava attraversando i binari

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato investito da un treno regionale a Vedano Olona, nella provincia di Varese. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava attraversando i binari ferroviari in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un convoglio di Trenord in viaggio da Laveno Mombello in direzione Milano.

Morto investito da treno a Vedano Olona: la ricostruzione

In base a una prima ricostruzione dei fatti su quanto avvenuto a Vedano Olona, riportata da Varese News, l’uomo stava attraversando con la bicicletta i binari sulla linea ferroviaria Laveno-Varese-Saronno-Milano quando è stato travolto dal treno regionale 26, partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese, la polfer del compartimento di Milano, i vigili del fuoco e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per occuparsi della messa in sicurezza dell’area e per eseguire gli accertamenti di rito. La dinamica dell’investimento, avvenuto attorno alle 8,30 di lunedì 31 marzo, è al vaglio delle autorità competenti.

L’incidente è avvenuto all’altezza della stazione di Vedano Olona, in provincia di Varese.

I soccorsi all’uomo investito dal treno a Vedano Olona

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118 con un’ambulanza della SOS Malnate e un mezzo di soccorso avanzato, ma per l’uomo investito dal treno non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari ne hanno dichiarato il decesso sul posto.

Treni cancellati e disagi per i viaggiatori a Vedano Olona

L’investimento dell’uomo alla stazione di Vedano Olona, in provincia di Varese, ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e ha provocato inevitabili disagi ai pendolari del lunedì mattina.

Nello specifico, l’incidente ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Malnate e Tradate. Come comunicato da Trenord, diversi treni in transito sulla linea sono stati cancellati. Allo scopo di garantire una parziale continuità del servizio, è stato istituito un collegamento sostitutivo con autobus tra le due stazioni interessate.

I passeggeri diretti a Milano sono stati invitati a recarsi presso la stazione di Varese RFI. Lì c’è la possibilità di proseguire il viaggio utilizzando le linee S5 e S50. Da Saronno è possibile raggiungere il capoluogo utilizzando i treni delle linee S1 e S9, quest’ultima in partenza da Saronno Sud.