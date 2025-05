Myrta Merlino lascia Canale 5 dopo due anni, ma non Mediaset: voci di un programma su Rete 4 in prima serata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’avventura di Myrta Merlino a Canale 5 volge al termine. A fine stagione, più precisamente venerdì 6 giugno, la giornalista saluterà il pubblico di Pomeriggio 5. Non con un arrivederci, bensì con un addio. Dalla prossima stagione televisiva, dovrebbe continuare a lavorare in Mediaset, ma non più sulla rete ammiraglia. Sarà quasi certamente dirottata su Rete 4.

Mediaset, Myrta Merlino via da Canale 5: approderà su Rete 4

Per mesi si sono rincorse voci che hanno sostenuto che a fine stagione Myrta Merlino avrebbe lasciato il timone di Pomeriggio 5.

Ora l’Adnkronos conferma che la giornalista, da settembre, non sarà più la conduttrice del talk show ereditato da Barbara d’Urso.

Fonte foto: ANSA La giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino

Merlino dovrebbe sbarcare su Rete 4. Ancora da definire i dettagli del progetto a cui lavorerà. Si mormora che potrebbe avere un programma in prima serata.

Pomeriggio 5, Mediaset vaglia i possibili sostituti di Myrta Merlino

Al pari dell’AdnKronos, Dagospia ha spiegato di aver appreso che la giornalista lascerà l’ammiraglia del ‘Biscione‘. Resta ora da capire chi prenderà il suo posto.

Sarebbero diversi i nomi al vaglio. Di recente alcune indiscrezioni hanno sostenuto che in pole position ci sarebbero Veronica Gentili, fresca di conduzione de Le Iene e attualmente impegnata a ‘dirigere il traffico’ a L’Isola dei Famosi, e Dario Maltese.

Nel frattempo, come rende noto sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, per quel che riguarda la guida di Pomeriggio 5 News (‘costola’ estiva’ di Pomeriggio 5), Mediaset avrebbe deciso di affidare il programma ad Alessandra Viero.

Perché Pomeriggio 5 ha deciso di fare a meno di Myrta Merlino

Dietro alla scelta di cambiare conduttrice a Pomeriggio 5, c’è, banalmente, un semplice problema di ascolti. Il talk show, nel biennio di Myrta Merlino, non ha saputo risollevarsi sul fronte Auditel.

Anzi, si è allargata sempre più la forbice rispetto alla concorrenza diretta rappresentata da La vita in diretta di Alberto Matano che, in diversi frangenti, ha quasi doppiato negli ascolti la collega Merlino. Da qui la scelta della dirigenza Mediaset di consegnare lo storico programma a un altro volto.