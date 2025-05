Nel delitto di Garlasco "tornano" le gemelle Cappa, la famiglia è pronta a querelare dopo le voci su Stefania

Le gemelle Stefania e Paola Cappa sono le cugine di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007, e non sono indagate. A distanza di 18 anni i loro nomi sono tornati a circolare, insieme a quelli di amici del fratello di Chiara Poggi. Nuove indagini sul delitto di Garlasco hanno portato a perquisizioni a casa di amici di famiglia e al ritrovamento di un martello in un canale che potrebbe essere l’arma del delitto.

Le indagini sul delitto di Garlasco

Il 14 maggio 2025 i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sono entrati in casa di Roberto Freddi e Mattia Capra, amici del fratello di Chiara Poggi, con un decreto di perquisizione presso terzi firmato dai pm di Pavia, diretti da Fabio Napoleone.

Al contempo i carabinieri si sono presentati in municipio a Tromello per dare il via all’ispezione di un piccolo canale che scorre dietro via Fante d’Italia.

Fonte foto: ANSA

Il sopralluogo degli investigatori nel corso d’acqua vicino a una casa, di interesse per le indagini del delitto di Garlasco del 2007, a Tromello

L’accertamento sarebbe nato dalla testimonianza raccolta alcune settimane fa dalla trasmissione Mediaset “Le Iene”.

Un misterioso uomo ha raccontato che il 13 agosto 2007, giorno del delitto, Stefania Cappa avrebbe avuto una borsa con oggetti pesanti.

La ragazza avrebbe chiesto le chiavi a una vicina per entrare nel palazzo di corte dove viveva la nonna. Poi ci sarebbe stato un tonfo nell’acqua come se qualcuno avesse lanciato un oggetto molto pesante.

La casa, ancora di proprietà della famiglia Cappa, ha un accesso al canale sul retro del cortile.

Il ritrovamento di un oggetto nel canale

Proprio in questo tratto del canale i sommozzatori, il 14 maggio 2025, hanno trovato oggetti ritenuti “utili” dagli investigatori tra cui un martello, l’unico oggetto che papà Poggi aveva detto di non ritrovare più in casa dopo il delitto.

Così si è tornati a parlare delle gemelle Cappa che però non sono indagate. Voci su di loro erano circolate già all’epoca dei fatti quando si erano presentate in via Pascoli a piangere la cugina con un fotomontaggio in mano che le ritraeva insieme a Chiara Poggi.

Le diverse versioni sono state bollate come “falsità” e “fantascienza” dai legali della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagno e come “offensive” dagli stessi genitori di Chiara.

La famiglia Cappa pronta a querelare

Intanto la famiglia Cappa si è detta pronta a querelare chiunque diffonda “calunnie“. I legali di Sempio, e lui stesso dopo la perquisizione, hanno ribadito che tra lui e Stefania non c’erano contatti né frequentazioni.

Oggi 41enne, Stefania Cappa è avvocata nel prestigioso studio legale del padre Ermanno Cappa, nel cuore di Brera.

Chi sono le gemelle Cappa

Stefania e Paola Cappa sono figlie di Mariarosa, la sorella di Giuseppe Poggi, il padre di Chiara. Nel 2007 si parlò di loro a causa di un fotomontaggio, attaccato al cancello della villetta di Chiara Poggi nel pomeriggio successivo all’omicidio.

Mostrava le due gemelle insieme a Chiara, sorridenti e vestite di rosso a una festa, in un momento di felicità che in realtà non c’era mai stato.

I rapporti tra le famiglie non sarebbero stati molto stretti, solo all’inizio di agosto 2007 Stefania Cappa avrebbe preso a frequentare quotidianamente casa di Chiara.

Nel settembre 2007 un testimone disse ai carabinieri di aver visto, alle 9.30 del 13 agosto 2007, Stefania Cappa su una bici nera, identica a quella vista da due testimoni fuori dalla villetta dei Poggi, mentre procedeva a zig zag e con un pesante strumento da camino stretto tra la mano destra e il manubrio.

Un attizzatoio, con in cima una pigna. Dopo cinque ore di verbale, nelle ultime tre righe, ritrattò. Venne indagato per calunnia. Di recente è stato riascoltato dai carabinieri.