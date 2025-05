Nonna nel panico a Mantova, il nipotino si sente male in auto: così due poliziotti hanno salvato il piccolo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Salvataggio tempestivo a Mantova. Andrea e Gianluca, due agenti della Sezione Polizia Stradale, hanno scortato un’auto in emergenza verso l’ospedale per soccorrere un bambino malato.

Un intervento provvidenziale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 21 maggio scorso, mentre stavano rientrando in caserma dopo aver ritirato le moto per il servizio di scorta al Giro d’Italia, i due agenti hanno notato un’auto che cercava disperatamente di attirare l’attenzione con fari e clacson. Alla guida c’era una donna anziana, visibilmente agitata, che ha spiegato loro che il nipotino, disteso sul sedile posteriore, non stava bene.

La corsa contro il tempo

Rendendosi conto della gravità della situazione, i poliziotti non hanno esitato a scortare l’auto della nonna fino all’ospedale di Mantova, rassicurandola e garantendo un arrivo rapido per il bambino bisognoso di cure. All’arrivo in pronto soccorso, la nonna, commossa, ha ringraziato i poliziotti per il loro aiuto.

Un esempio di servizio alla comunità

Un piccolo gesto di umanità e coraggio che va oltre il servizio svolto: un esempio concreto di cosa significhi essere al servizio della comunità in ogni circostanza. Questo intervento dimostra come la prontezza e l’umanità degli agenti possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

