Nota una donna in palestra ad Ancona e per 10 anni non le dà tregua, 40enne nei guai per stalking

Un uomo di quarant’anni è stato ammonito dal Questore di Ancona per stalking nei confronti di una donna conosciuta in palestra. L’episodio si è verificato dopo che la vittima ha presentato un’istanza alla Polizia di Stato, esasperata dalle continue molestie subite nel corso degli ultimi 10 anni.

La storia di un’ossessione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio diversi anni fa, quando l’uomo e la donna si sono incontrati durante un corso in una palestra di Ancona. Nonostante la donna, una trentenne italiana, non avesse mai mostrato interesse per instaurare un rapporto personale, l’uomo ha iniziato a manifestare comportamenti ossessivi, chiedendo insistentemente i suoi contatti telefonici e i profili social. La donna ha sempre rifiutato queste richieste.

Comportamenti persecutori

Il rifiuto della donna ha portato l’uomo a mettere in atto vere e proprie condotte persecutorie. Si appostava nel parcheggio della palestra, nascosto dietro le auto, in attesa della sua vittima. Questi episodi si sono ripetuti nel tempo, con l’uomo che spariva per qualche mese per poi tornare a perseguitarla.

Un ritorno indesiderato

Dopo un periodo di apparente calma, dovuto al trasferimento della donna in un’altra località per motivi di lavoro, la situazione è peggiorata al suo ritorno ad Ancona. L’uomo ha ripreso a seguirla, attendendola all’uscita dal lavoro, aumentando così lo stato di ansia e timore della donna.

Intervento delle autorità

Esasperata, la donna ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato. Alla luce dei fatti, il Questore Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo, intimandogli di cessare immediatamente la sua condotta persecutoria. L’uomo avrà ora la possibilità di seguire un percorso trattamentale per comprendere la gravità delle sue azioni.

Un provvedimento significativo

Questo è il 34esimo provvedimento emesso dal Questore Capocasa dal 1 gennaio ad oggi. È importante sottolineare che, se un soggetto già ammonito continua a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza necessità di una querela specifica.

Strumenti di segnalazione

La Polizia di Stato ricorda che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale YouPol, scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple o Android. Questo strumento offre un ulteriore mezzo per denunciare episodi di stalking e altre forme di violenza.

Fonte foto: IPA