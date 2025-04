Omicidio di Federico Perissi a Bilancino, un uomo confessa di aver ucciso e seppellito la guardia giurata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’omicidio di Federico Perissi a Bilancino, in provincia di Firenze, ha scosso il Mugello. I poliziotti hanno trovato il cadavere della guardia giurata e fermato il presunto assassino, un 41enne di origini senegalesi, che avrebbe confessato di aver ucciso e seppellito l’uomo, di cui si erano perse le tracce nel ferrarese.

Omicidio di Federico Perissi a Bilancino: la scoperta del cadavere

La ricostruzione dei fatti è stata riportata da La Nazione. Nella tarda serata di lunedì 14 aprile, i poliziotti della Squadra mobile delle Questure di Firenze e Ferrara, scavando sotto la pioggia battente e al buio, hanno ritrovato il cadavere della guardia giurata Federico Perissi tra il fango e i sassi.

La zona del ritrovamento del corpo era stata segnalata da un uomo che era stato arrestato per rapina dagli investigatori di Ferrara, dove erano iniziate le ricerche della guardia giurata scomparsa. L’uomo fermato ha raccontato di aver ucciso e seppellito nella zona di Bilancino la vittima.

Il cadavere è stato rinvenuto nella zona di Bilancino, in provincia di Firenze.

La ricostruzione dell’omicidio di Federico Perissi a Bilancino

“L’ho ucciso e l’ho sepolto a Bilancino”, ha confessato il senegalese ai poliziotti. I motivi che hanno portato all’omicidio, per il momento, sono però ancora da chiarire.

Il 41enne africano e Federico Perissi, in base a quanto riportato da La Nazione, si conoscevano ed erano in auto insieme lungo via del lago, diretti verso l’autostrada. Perissi sarebbe stato colpito dall’uomo che, molto probabilmente, gli avrebbe anche sparato. Gli investigatori stanno cercando di capire se alla guardia giurata, che lunedì non era in servizio, stata sottratta la pistola o se il senegalese ne avesse una con sé.

Una volta ucciso la guardia giurata, l’arrestato lo avrebbe seppellito nei pressi del lago di Bilancino e imboccato l’autostrada, fuggendo verso Bologna. Durante la fuga la sua auto è finita in un burrone. Nonostante ciò, è riuscito a raggiungere Ferrara, dove avrebbe commesso una rapina. Poi è stato arrestato e ha confessato l’omicidio.

Chi è il presunto killer arrestato per l’omicidio di Bilancino

L’uomo arrestato dagli investigatori a Ferrara è un 41enne di origini senegalesi. Fermato inizialmente per rapina, ha rivelato poi di avere in realtà ucciso la guardia giurata Federico Perissi e seppellito il suo cadavere a Bilancino.

Nelle scorse settimane, il presunto killer di Bilancino era già stato arrestato a Firenze, nei pressi di un locale notturno della zona di Novoli, in seguito a un tentato sequestro di persona, che era stato sventato grazie all’istinto di un addetto alla security e al pronto intervento delle volanti della Questura fiorentina.

Chi è la guardia giurata uccisa a Bilancino

La guardia giurata uccisa a Bilancino è Federico Perissi, guardia giurata fiorentina di 45 anni.