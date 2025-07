Omicidio di Franka Ludwig a San Godenzo, trovato un sasso insanguinato e giallo sulla chiamata al ristorante

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La procura di Firenze indaga per la morte di Franka Ludwig, la cittadina tedesca di 52 anni trovata senza vita la mattina del 2 luglio su una strada sterrata che conduce al monte Falterona, nella frazione di Castagno d’Andrea, nel comune di San Godenzo, in provincia di Firenze. Le ipotesi sono omicidio volontario, investimento e caduta accidentale. E c’è anche una misteriosa telefonata a un ristorante della zona.

Omicidio di Franka Ludwig, le ipotesi

Al momento la procura, che coordina le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Pontassieve (Firenze), ha aperto un fascicolo per omicidio, a carico di ignoti.

Le ferite sul corpo della vittima sarebbero state giudicate dal medico legale, a un primo esame esterno, incompatibili con una caduta accidentale.

Nelle prossime ore, comunque, verrà disposta l’autopsia che sarà eseguite all’istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi.

Il ritrovamento del sasso insanguinato

Franka Ludwig, la donna tedesca, era in tenuta sportiva e non aveva con sé documenti. E’ stata riconosciuta da un’amica che la stava aspettando per fare una passeggiata in montagna proprio sulla direttrice del monte Falterona.

Un sasso sporco di sangue è stato trovata accanto al cadavere, che presentava una profonda ferita alla testa. Per questo l’ipotesi dell’omicidio è emersa fin da subito anche se, come detto, non si escludono ipotesi legate a incidenti o cadute.

Si ipotizza anche l‘investimento da parte di un veicolo, forse un camion che trasportava legname, oppure una caduta accidentale mentre percorreva il sentiero nel bosco.

Sul volto della vittima sono stati trovati segni compatibili con i colpi inferti da un sasso oppure con un investimento.

Il mistero della chiamata al ristorante

Come ulteriore elemento emerge poi anche una prenotazione annullata al ristorante, come raccontato da Pomeriggio Cinque.

La trasmissione ha mandato in onda la testimonianza di un ristoratore della zona che dice di aver ricevuto una prenotazione per un pranzo qualche giorno prima della morte della turista tedesca: una telefonata strana in cui un uomo era stato poco preciso sull’orario. “Non si capiva bene”, ha riferito il ristoratore.

Poi lo stesso signore avrebbe detto al telefono: “Non ci deve essere nessuno perché Franka non vuole vedere nessuno”, per poi annullare la prenotazione dicendo di aver dovuto accompagnare la madre a Firenze.